巴黎奧運｜傳湯告魯斯 閉幕禮重演經典

為期17日的巴黎奧運快將結束，閉幕禮已定於香港時間周一凌晨3時舉行。關於閉幕禮的焦點，近日熱傳荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)將會登場擔大旗，重演他的經典大作《Mission Impossible》(不可能的任務)中，在「法蘭西體育場」頂部垂直降下；繼而播放預先錄好、由他將奧運旗幟送到下屆奧運主辦城市洛杉磯的片段。

巴黎奧運的開幕禮盛大，當時更請來藝壇天后Lady Gaga及經典歌后Celine Dion參與演出，來到閉幕禮當然同樣具規模。據知，已經62歲的湯告魯斯，將會重演當年電影的經典場面，從法蘭西體育場幕頂倒吊而臨，然後場館會切換播出預錄片段，「湯爺」之後會帶着奧運旗幟，騎上電單車穿過巴黎街道，再登上飛往加州的飛機。抵達美國之後，他更會跳傘降落在著名的「HOLLYWOOD」標誌上，最後他會將旗幟交給包括單車、滑板與排球運動員。有傳整個精彩高難度表演，是由「湯爺」親自向國際奧委會建議，全球期待。