巴黎奧運｜全紅嬋最怕教練陳若琳　笑勸嚴師「以後別這麼兇」

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運跳水女子單人10米台成功衛冕、更與搭檔陳芋汐在雙人10米台摘金。2人上節目時，陳芋汐就爆料全紅嬋最怕教練陳若琳，全紅嬋也喊話教練，「以後別這麼兇了」。

2名奧運跳水冠軍近日登上《冠軍來了》節目。陳芋汐爆料稱，全紅嬋最怕「陳練（陳若琳）」。全紅嬋坦言：「現在還好了，沒那麼怕了，以前真的挺怕的，也不知道為甚麼。」

偷吃零食的時候會躲

被主持人問到陳若琳是否嚴格時，陳芋汐反應很快地補了一句「嚴師出高徒」。陳芋汐還表示，2人有時會躲着陳若琳：「看甚麼狀況躲吧，心不虛的時候肯定不躲「」

全紅嬋接著表示：「偷吃（零食）的時候會躲，因為控制體重的時候，很想吃，被發現就會被罵唄」。陳若琳早前回應全紅嬋很怕自己一事時曾開玩笑說：「怕我嗎？頭髮誰給妳剪的？臉油誰幫妳買的？」