巴黎奧運｜兩代網球男單「世一」爭金牌　祖高域決戰艾卡拉斯

巴黎奧運網球的男單決賽將上演夢幻對決，由24個大滿貫錦標得主的祖高域（Novak Djokovic），與21歲網球新星的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭奪金牌，這也是二人第一次打入奧運決賽。

37歲的祖高域雖然已是第4次出戰奧運，但過去從未在奧運打入過決賽，最多都是在2008年的北京奧運取得男單的銅牌，而自此3次在銅牌戰落敗，包括1次是去年東京奧運的混雙。在今屆他四強面對意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti），首盤先以局數6:4取勝，第2盤也更見輕鬆，再贏局數6:2，以盤數2:0晉身決賽，是他職業生涯首次打入決賽。