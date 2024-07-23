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體育
2024-07-23 17:41:02

巴黎奧運｜兩屆金牌得主梅利　宣布今屆賽後退役

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兩屆金牌得主英國的梅利。(路透社)

兩屆金牌得主英國的梅利。(路透社)

兩屆奧運網球金牌得主，英國的梅利（Andy Murray）證實會在今屆奧運後退役。這位37歲的3個大滿貫冠軍近年飽受傷患影響，表現已大不如前。

在2012及2016年兩度在奧運的男單贏得金牌，梅利近年因為傷患影響，今年曾陷入長期的低潮。英國媒體曾傳出他打算在溫布頓或奧運後退役，但他一直未證實。在早前的溫布頓網球賽，他因為剛完成手術而決定不參加男單的賽事，僅與兄長在雙打出賽，但也是首圈止步。之後的混雙又因為拍檔拉度卡露（Emma Raducanu）受傷而未能出賽。但他仍在男雙賽後獲賽會安排舉行歡送儀式。

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梅利今日（23日）在社交媒體上公布退役：「來到巴黎是我最後的網球賽事。為英國隊參賽是我生涯最難忘的幾個星期，我極度自豪最後仍能做到。」梅利計劃會出戰男單及男雙的賽事。除了梅利之外，另一位網球名將的拿度（Rafael Nadal）亦傳可能以奧運作為最後的告別賽事，不過拿度仍有報名參與美國公開賽，但他表示自己未確定會否參加美網。

梅利為奧運作備戰。(路透社) 梅利為奧運作備戰。(路透社) 梅利為奧運作備戰。(路透社)