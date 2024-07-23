巴黎奧運｜兩屆金牌得主梅利　宣布今屆賽後退役

兩屆奧運網球金牌得主，英國的梅利（Andy Murray）證實會在今屆奧運後退役。這位37歲的3個大滿貫冠軍近年飽受傷患影響，表現已大不如前。

在2012及2016年兩度在奧運的男單贏得金牌，梅利近年因為傷患影響，今年曾陷入長期的低潮。英國媒體曾傳出他打算在溫布頓或奧運後退役，但他一直未證實。在早前的溫布頓網球賽，他因為剛完成手術而決定不參加男單的賽事，僅與兄長在雙打出賽，但也是首圈止步。之後的混雙又因為拍檔拉度卡露（Emma Raducanu）受傷而未能出賽。但他仍在男雙賽後獲賽會安排舉行歡送儀式。