熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-07-30 16:40:06

巴黎奧運｜前NBA球員「華麗轉身」　首戰奧運即獲勝

分享：
美國沙排代表畢丁加，曾是NBA球員。(路透社)

美國沙排代表畢丁加，曾是NBA球員。(路透社)

前NBA球員的畢丁加（Chase Budinger）在36歲之齡首次出戰奧運，不過他是代表美國參與沙灘排球的比賽，並在男子分組賽的首戰擊敗東道主法國獲勝。

36歲的畢丁加曾經是NBA球員，在NBA比賽8個賽季後一度轉到歐洲「搵食」。在7年前從籃球退役，轉戰沙灘排球。而他今次也是首次以沙排球員身份出戰奧運。在周一（29日）的首場比賽，他與拍檣的米利斯伊雲斯（Miles Evans）以局數2:0擊敗東道主的法國代表，成功取得個人奧運的首場勝利。

前NBA球員畢丁加出戰奧運沙排項目。(路透社) 前NBA球員畢丁加出戰奧運沙排項目。(路透社) 前NBA球員畢丁加出戰奧運沙排項目。(路透社)

與隊友分享NBA經驗

畢丁加在賽後表示：「我真的在嘗試利用我在大批觀眾前打籃球的經驗來讓自己冷靜。」他表示，在前往比賽的過程與拍檔分享自己當年首次在NBA上陣的經歷：「在巴士前來這裡時，我告知米利斯有關我第一場籃球賽，我當時有多緊張以及緊張對我的影響。」他表示：「我那場是3分2射0中，還有2個失誤，當中一次起手更是『air ball』，所以緊張影響我的發揮。」

adblk5

對於自己在奧運的首勝，畢丁加表示：「這花了我6年時間，在花了很長的時間後，我終於達成這個目標，我可以參與奧運。而沒有比這個感覺更好。」畢丁加的組合在分組下一場，會是對荷蘭的組合，而在男子沙排項目，分組的前2名可以直接晉級16強，還有2隊最佳第3名可以晉級。其餘的第3名球隊就會進行遺材賽爭取返回淘汰賽。

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日張家朗、趙顯臻或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日伍泰龍、阿輝或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日李卓耀、盧善恩或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日何詩蓓、祥傑或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月1日凌晨何詩蓓有機爭獎牌。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月2日馬君正、貝俊龍或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月3日女子接力隊出戰混合泳預賽。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月4日貝俊龍及李思穎出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月5日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）