巴黎奧運｜劍后江旻憓明天衝港隊首面獎牌

奧運今晚深夜揭幕，港隊代表團多位選手之後在周末分途出擊，焦點當然是「微笑劍后」江旻憓(Vivian)在周六率先登場，力爭成為今屆首位為港隊奪牌選手。至於「香港飛魚」何詩蓓亦有機會在周六先夥同隊友出戰女子4X100米自由泳接力預賽，個人女子200米自由泳預賽則在周日展開。

香港劍擊隊今屆奧運強陣出擊，衛冕男子花劍金牌的張家朗、男子花劍亞洲冠軍何瑋桁都以獎牌為目標；而女子重劍世界第一的江旻憓，歷來第三度衝擊奧運，對獎牌是志在必得。今屆女子重劍項目編於明日舉行，Vivian會先於香港時間明午約4時出戰64強賽，假如順利直闖決賽，將會在周日凌晨3時30分的決賽爭金。當然，女子重劍項目高手如雲，世界前8位劍手悉數列陣，法國的簡達莎美(Maria Candassamy)及意大利的辛杜絲奧(Albeerta Santuccio)都會是江旻憓的爭金勁敵。