巴黎奧運｜北韓乒乓「神秘組合」球拍不合規定　中國裁判獻一計化危機

巴黎奧運乒乓球比賽，北韓混雙組合李正植及金琴英被譽為「神秘之師」，僅負中國的王楚欽和孫穎莎取得銀牌，巴黎奧運乒乓球項目的中國裁判吳飛接受內媒採訪時透露，混雙比賽時她發現北韓隊在賽前球拍不合規定，她提出一招幫助對方可以順利比賽。

報道指，中國裁判吳飛過去是乒乓球裁判員，今次四度出征奧運，成為巴黎奧運乒乓球項目副裁判長，也是亞洲裁判長代表，裁判長團隊共有4人（一名裁判長、三名副裁判長），臨場裁判20人。吳飛談「神秘之師」混雙組合李正植及金琴英時表示，「可能因為他們參加國際賽事少，所以對球拍的器材要求不是太了解」。混雙比賽時，她檢查拍子時發現，北韓隊球員球拍的包邊有太多蝴蝶牌的標誌，不符合只允許出現一個標誌的規定。她跟他們提了出來，二人很著急，不知道怎處理。吳飛稱，當時她建議他們用Marker筆把包邊塗黑，只留一個蝴蝶標，他們照做了。比賽結束後，他們的領隊和翻譯專門來向她表示感謝。

裁判長必須公平公正 不能偏向中國隊

吳飛又強調，裁判長必須公平公正，「作為中國人，執裁時不能偏向中國隊」，她舉例當中國男團對南韓，「場上如果出現問題，我就不能上；如果上了，南韓隊是會投訴的，所以我們要做好平衡。」

分析中國隊稱霸原因 「競爭太激烈」

她又分析中國隊稱霸是有原因，「隊員練一個發球動作，都能把T恤衫磨破；更別說一天磨破一雙襪子，一周磨壞一雙鞋。我看樊振東打球，他是一身一身的汗。」她指不要以為中國隊贏是理所當然，「國家隊一線隊伍打比賽，有時升降級打完就得回省隊，大家都很勤奮，因為競爭太激烈。」

