巴黎奧運｜北韓時隔8年派16名選手參賽　上屆因疫情拒赴東京

2024年巴黎奧運即將於26日登場。北韓體育代表團時隔8年重返夏季奧運會舞台，派出16名選手，其中摔跤為參賽人數最多的項目。但同樣作為傳統強項的舉重，本屆則未見北韓選手的身影。
未現身傳統強項舉重
《韓聯社》19日援引巴黎奧委會消息報道，目前已有16名北韓選手完成系統登記。其中，摔跤項目人數最多，共計5人。游泳跳水和桌球各有3名選手，拳擊有2名選手，韻律體操、田徑和柔道各1名選手參賽。
從個別選手來看，體操選手安昌玉曾在杭州亞運會上獨攬2金。拳擊女子54公斤級選手方哲美、60公斤級選手元恩景，分別在杭州亞運會上摘得金牌和銀牌。柔道女子70公斤級選手文成熙，也是杭州亞運會的銀牌得主。
資格被暫停至2022年年底
在參賽人數最多的摔跤項目，男子古典式60公斤級由選手李世雄參賽，女子組包括50公斤級金鮮香、53公斤級崔孝京、62公斤級文賢景、68公斤級樸率琴（音譯）出戰。桌球項目有李正植、金金鷹、片松京。跳水項目有金美萊、趙珍美和林永明。田徑項目方面，男子馬拉松選手韓日龍通過參賽配額制獲參賽資格。
據了解，2021年北韓宣布不參加東京奧運會，宣稱考量新冠肺炎COVID-19疫情為由，站在保護選手的立場作出這項決定，並拒絕國際奧林匹克委員會（IOC）為北韓選手提供疫苗等解決方案。因為這項決定，北韓的奧運資格被暫停至2022年年底。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章