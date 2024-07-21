巴黎奧運｜北韓時隔8年派16名選手參賽　上屆因疫情拒赴東京

2024年巴黎奧運即將於26日登場。北韓體育代表團時隔8年重返夏季奧運會舞台，派出16名選手，其中摔跤為參賽人數最多的項目。但同樣作為傳統強項的舉重，本屆則未見北韓選手的身影。

未現身傳統強項舉重

《韓聯社》19日援引巴黎奧委會消息報道，目前已有16名北韓選手完成系統登記。其中，摔跤項目人數最多，共計5人。游泳跳水和桌球各有3名選手，拳擊有2名選手，韻律體操、田徑和柔道各1名選手參賽。

從個別選手來看，體操選手安昌玉曾在杭州亞運會上獨攬2金。拳擊女子54公斤級選手方哲美、60公斤級選手元恩景，分別在杭州亞運會上摘得金牌和銀牌。柔道女子70公斤級選手文成熙，也是杭州亞運會的銀牌得主。