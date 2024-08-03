巴黎奧運 | 南韓射箭團體強勢摘金　法國柔道傳奇創四連霸

法國柔道傳奇創造歷史 迄今共獲四面奧運金牌 在柔道男子100公斤決賽，同樣來自南韓的金民宗雖不敵法國的連拿（Teddy Riner）並獲得銀牌，但其表現依然引人注目。而連拿則拿下個人第四面奧運金牌，成為奧運柔道歷史上首位獲得四金的選手。連拿的四枚金牌來自於2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、東京奧運的柔道混合團體賽，以及本次巴黎奧運。連拿還有機會在接下來的柔道混合團體賽中增添獎牌。 巴黎奧運｜黃雅瓊奪金瞬間 男友劉雨辰甜蜜求婚成焦點