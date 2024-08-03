巴黎奧運 | 南韓射箭團體強勢摘金　法國柔道傳奇創四連霸

巴黎奧運，南韓選手金優鎮和林是見在射箭混合團體賽，以壓倒性的6比0擊敗德國對手獲得金牌。而同樣來自南韓的金民宗則在男子100公斤以上量級的決賽中不敵法國選手獲得銀牌。
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男女單金牌選手組合 南韓連續第二屆奪金
射箭混合團體賽，南韓的金優鎮與林是見以6比0的勝利擊敗德國對手。此次勝利不僅為金優鎮與林是見各自於男子與女子單項賽中獲得金牌後，再添一冠，使兩人皆成為此屆奧運的射箭項目雙冠王。這也是繼東京奧運之後，韓國隊在奧運射箭混合團體賽中連續第二次奪金。銅牌爭奪戰同樣精彩，美國以6:2擊敗印度獲得了第三。
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法國柔道傳奇創造歷史 迄今共獲四面奧運金牌
在柔道男子100公斤決賽，同樣來自南韓的金民宗雖不敵法國的連拿（Teddy Riner）並獲得銀牌，但其表現依然引人注目。而連拿則拿下個人第四面奧運金牌，成為奧運柔道歷史上首位獲得四金的選手。連拿的四枚金牌來自於2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、東京奧運的柔道混合團體賽，以及本次巴黎奧運。連拿還有機會在接下來的柔道混合團體賽中增添獎牌。
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隨著奧運會的進行，期待更多激動人心的時刻在巴黎奧運的舞台上繼續上演。