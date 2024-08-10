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體育
2024-08-10 10:45:34

巴黎奧運｜博茨瓦納200米飛人受喪親之痛　指甲寫亡母名字齊奪金

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迪保高（Letsile Tebogo）

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博茨瓦納跑手迪保高（Letsile Tebogo），在巴黎奧運男子200米決賽輕鬆跑出19.46秒，壓倒美國的比拿歷克和賴奧斯封王，成為首位贏得該項目金牌的非洲人。

媽媽離開對我打擊很大

迪保高今場未遇考驗，收步前還收步輕拍心口慶祝，相當瀟灑。他賽後披上博茨瓦納國旗，向鏡頭展示波鞋上的日期「23-12-1980」和手指甲上的名字... 原來他最愛的母親在5月不幸逝世，因此把母親的名字字母寫在指甲上，又在鞋上寫上母親的生日日期，寓意與她一起衝刺。

「媽媽離開對我打擊很大，一度想放棄，母親是我堅持的原因。我場上的每一步都與她同在，我相信在天上的她現在一定很高興。」迪保高說。原來，迪保高在單親家庭長大，媽媽Seratiwa獨力撫養他成才。

教練靠的不是嚴厲指導

Seratiwa年輕時也是田徑選手，退役後成為一名秘書；她曾形容自己與兒子的關係像「兄弟」，而不是「母子」。既為兄弟？當然不會逼兒子去補習社，Seratiwa鼓勵迪保高做喜歡的事，發展田徑。兒子也沒讓她失望，在體壇殿堂奧運會上奪金，可惜她看不到兒子成為奧運冠軍。

母親是指路明燈，教練Dose Mosimanyane也非常重要。這位教練培養多位短跑好手，靠的不是嚴厲指導，而是以謙卑、友善的態度溝通。迪保高的英雄是牙買加「閃電俠」保特：「我自小就看他比賽，我也想自己退役時，會像他那樣，人人都知道他的大名。」他本屆100米僅得第6名，看來還須努力，才能與保特並肩。

原文刊登於 Yahoo 體育

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