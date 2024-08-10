巴黎奧運｜博茨瓦納200米飛人受喪親之痛　指甲寫亡母名字齊奪金

博茨瓦納跑手迪保高（Letsile Tebogo），在巴黎奧運男子200米決賽輕鬆跑出19.46秒，壓倒美國的比拿歷克和賴奧斯封王，成為首位贏得該項目金牌的非洲人。

媽媽離開對我打擊很大

迪保高今場未遇考驗，收步前還收步輕拍心口慶祝，相當瀟灑。他賽後披上博茨瓦納國旗，向鏡頭展示波鞋上的日期「23-12-1980」和手指甲上的名字... 原來他最愛的母親在5月不幸逝世，因此把母親的名字字母寫在指甲上，又在鞋上寫上母親的生日日期，寓意與她一起衝刺。

「媽媽離開對我打擊很大，一度想放棄，母親是我堅持的原因。我場上的每一步都與她同在，我相信在天上的她現在一定很高興。」迪保高說。原來，迪保高在單親家庭長大，媽媽Seratiwa獨力撫養他成才。