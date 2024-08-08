巴黎奧運｜印尼奪男子運動攀登速度賽首金　中國連續兩項得銀

印尼的維迪歷在運動攀登贏得金牌，銀牌是中國的伍鵬，季軍是美國的森屈臣。(路透社)

印尼奪得今屆的首面金牌。該國的運動攀登代表維迪歷李安納度（Veddriq Leonardo）在今屆首次作為競賽項目的運動攀登男子速度賽中奪金，也是印尼史上首面非羽毛球金牌。

22歲的維迪歷在種子資格賽以平世界紀錄的4秒79取得第一名，不過這個紀錄在之後資格賽被美國的森屈臣（Sam Watson）所打破。而維迪歷在資格賽的對手是他的同鄉，同為印尼的另一位選手梅約奴（Rahmad Adi Mulyono），維迪歷成功淘汰同鄉後，八強面對法國的對手亦輕鬆勝出。