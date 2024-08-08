巴黎奧運｜印尼奪男子運動攀登速度賽首金　中國連續兩項得銀

印尼奪得今屆的首面金牌。該國的運動攀登代表維迪歷李安納度（Veddriq Leonardo）在今屆首次作為競賽項目的運動攀登男子速度賽中奪金，也是印尼史上首面非羽毛球金牌。
22歲的維迪歷在種子資格賽以平世界紀錄的4秒79取得第一名，不過這個紀錄在之後資格賽被美國的森屈臣（Sam Watson）所打破。而維迪歷在資格賽的對手是他的同鄉，同為印尼的另一位選手梅約奴（Rahmad Adi Mulyono），維迪歷成功淘汰同鄉後，八強面對法國的對手亦輕鬆勝出。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
美國森屈臣銅牌戰再破世界紀錄
之後四強維迪歷面對伊朗的阿里保亞（Reza Alipour）造出自己個人最佳成績的4秒78晉級決賽，到決賽他面對是中國的伍鵬。伍鵬在之前的四強，就擊敗了以4秒75創世界紀錄的森屈臣。而森屈臣在之前的銅牌戰，亦將自己的世界紀錄推前多0.01秒至4秒74。在決賽，維迪歷造出了4秒75的個人最快時間，伍鵬雖然同樣以自己最佳時間的4秒77完成，不過就以0.02秒屈居亞軍。
維迪歷成為了運動攀登的首面男子速度賽金牌得主，同時也是印尼今屆首面金牌得主。他賽後表示：「我感覺非常興奮，這一直是我的夢想，今日我終於可以夢想成真。全印尼都為這面金牌而自豪。」維迪歷去年亞運的銅牌得主，而他之前在2018年的亞運贏過運動攀登的接力金牌。至於中國隊就已經在運動攀登的連續兩個項目只獲得銀牌。