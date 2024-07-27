巴黎奧運｜國家隊冀稱霸跳水及乒乓球　6大項目助奪40金

2024巴黎奧運將在香港時間27日凌晨1時30分（法國當地時間26日晚間7時30分）登場。內媒賽前盤點了中國6大傳統優勢項目，看好中國代表團有望在本屆奧運會上奪得38至40枚金牌。

內媒《北京青年報》報道，本次中國體育代表團派出404名運動員，將參加30個大項、42個分項、236個小項的角逐。射擊、體操、舉重、乒乓球、羽毛球、跳水是中國的6大傳統優勢項目，也是中國體育代表團在歷屆奧運會賽場上取得佳績的重要基礎。

中國體操隊有望突破

報道稱， 射擊隊歷來是中國體育代表團的「急先鋒」，承擔著衝擊奧運首金的重任。本屆奧運參賽陣容以「00後」為主，在首金項目氣步槍混合團體（盛李豪/黃雨婷）以及男、女氣步槍（盛李豪、杜林澍、黃雨婷、韓佳予）、男子步槍三姿（劉宇坤）、男子氣手槍（李越宏）、氣手槍混合團體（姜冉馨/張博文）等項目上都具備着衝金實力。

而體操隊在男子團體、個人全能（張博恒）、吊環（劉洋）、雙杠（鄒敬園）、平衡木（周雅琴）、高低杠（邱祺緣）等項目均有衝金實力，女子團體、男子自由操等項目也有希望獲得獎牌。中國體操隊在巴黎奧運會上斬獲的金牌數，有望與上屆持平甚至有所超越。