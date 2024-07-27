巴黎奧運｜國家隊冀稱霸跳水及乒乓球　6大項目助奪40金

2024巴黎奧運將在香港時間27日凌晨1時30分（法國當地時間26日晚間7時30分）登場。內媒賽前盤點了中國6大傳統優勢項目，看好中國代表團有望在本屆奧運會上奪得38至40枚金牌。
內媒《北京青年報》報道，本次中國體育代表團派出404名運動員，將參加30個大項、42個分項、236個小項的角逐。射擊、體操、舉重、乒乓球、羽毛球、跳水是中國的6大傳統優勢項目，也是中國體育代表團在歷屆奧運會賽場上取得佳績的重要基礎。
中國體操隊有望突破
報道稱， 射擊隊歷來是中國體育代表團的「急先鋒」，承擔著衝擊奧運首金的重任。本屆奧運參賽陣容以「00後」為主，在首金項目氣步槍混合團體（盛李豪/黃雨婷）以及男、女氣步槍（盛李豪、杜林澍、黃雨婷、韓佳予）、男子步槍三姿（劉宇坤）、男子氣手槍（李越宏）、氣手槍混合團體（姜冉馨/張博文）等項目上都具備着衝金實力。
而體操隊在男子團體、個人全能（張博恒）、吊環（劉洋）、雙杠（鄒敬園）、平衡木（周雅琴）、高低杠（邱祺緣）等項目均有衝金實力，女子團體、男子自由操等項目也有希望獲得獎牌。中國體操隊在巴黎奧運會上斬獲的金牌數，有望與上屆持平甚至有所超越。
跳水隊或可包攬8金
由於舉重項目在巴黎奧運會每支隊伍的參賽級別由上屆的8個變為6個，因此中國隊的金牌點也隨之減少。從過往3年的戰績、自身實力和對手的情況來看，中國隊在女子的三個參賽級別49公斤級（侯志慧）、59公斤級（羅詩芳）、81公斤以上級（李雯雯）摘金希望很大，在男子61公斤級（李發彬）、102公斤級（劉煥華）也有望奪取金牌。
中國跳水隊在東京奧運會8個項目中奪得了7枚金牌。本屆奧運會強勢出擊，包括女子十米台單人（全紅嬋、陳芋汐）、雙人（全紅嬋/陳芋汐），女子三米板單人（陳藝文、昌雅妮）、雙人（陳藝文/昌雅妮），男子三米板單人（王宗源、謝思埸）、雙人（王宗源/龍道一）項目上都具備優勢。中國跳水隊在巴黎實現包攬8金目標的可能性是很大的。
羽毛球一場一場拼下來
至於乒乓球，中國乒乓球隊自1988年乒乓球進入奧運大家庭以來，共斬獲37枚金牌中的32枚。在5個項目中，需在混雙拿回上屆遺憾丟掉的金牌。男子團體中王楚欽、樊振東、馬龍，女子團體中孫穎莎、陳夢、王曼昱實力強大，單打均有「雙保險」。
羽毛球項目上，在5個項目中都具備奪牌甚至衝金實力。男單的石宇奇、女單的陳雨菲、男雙的梁偉鏗/王昶、女雙的陳清晨/賈一凡以及混雙的鄭思維/黃雅瓊都將面臨不小的挑戰。只有一場一場拼下來，才有可能實現金牌「保二爭三衝四」目標。
此外，中國在游泳、水上項目、田徑等基礎大項也有機會衝金；水上芭蕾、擊劍等項目的添金能力也不容小覷。考慮到賽場意外因素，中國體育代表團有望在巴黎奧運會上獲得38至40枚金牌。
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