巴黎奧運｜國家隊這些焦點項目不容錯過 觀賽指南懶人包

迎接奧運，全城狂熱！
萬眾期待的巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。
「當代中國」網站特別推出巴黎奧運專題，捕捉每一位焦點運動員的精彩瞬間，同時亦分享賽場內外的趣聞軼事，令讀者可以盡情享受這一場四年一度的體壇盛事。
本文為前瞻篇第1篇文章，介紹在巴黎奧運會上，觀眾可以留意國家隊將有哪些看點。
文章出處：「當代中國」網站
405名運動員 年紀最小僅11歲
巴黎奧運在即，中國體育代表團日前亦已在北京正式成立，就讓我們一起來看看國家隊的陣容，並了解有哪些看點吧。
中國體育代表團一共有716名成員，其中405人為運動員，將參加30個大項，236個小項的比賽，是歷屆奧運會以來，國家隊赴境外參賽小項比賽數量最多的一次。
405名運動員中，年紀最小的只有11歲，較上屆東京奧運中，國家隊年紀最小的14歲跳水運動員全紅嬋更加年幼，她是滑板選手鄭好好。
至於年紀最大的運動員，就是37歲的田徑選手劉虹，將是她第5次參加奧運會。
國家隊的陣容還有一個重點，擁有奧運冠軍頭銜的運動員是歷屆最多，多達42人。
國乒能重現奧運「大滿貫」嗎？
其中乒乓球是一大看點，中國乒乓球隊在1996年亞特蘭大奧運會、2000年悉尼奧運會、2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運，曾經連續5次包攬乒乓球項目的所有4面金牌。但可惜在上屆東京奧運，國乒在新設立的混雙項目上鎩羽而歸。
因此，對於國乒來說，巴黎奧運會最大的懸念，可能就是能否奪得混雙的金牌，重現乒乓球「大滿貫」。
將會參加混雙的運動員是王楚欽與孫穎莎，他們表現一向十分穩定，截至目前已經收獲所有大賽的冠軍，衷心祝福他們能夠斬獲混雙的「首金」。
此外，如果國乒如願包纜乒乓球項目所有金牌，毫無疑問將會再次寫下歷史新一頁。首先王楚欽與孫穎莎會成為第一人及第二人在同一屆奧運會上收獲3面金牌的乒乓球運動員。
同時，參加團體項目的馬龍，亦會獲得個人第6面金牌，超越5金1銀1銅的吳敏霞，成為中國奧運歷史上最多獎牌的運動員。
中國跳水隊誓要實現「包圓」
中國跳水隊是國家隊在巴黎奧運會上的另一大看點。
中國跳水隊被稱為「跳水夢之隊」，皆因他們自從1984年洛杉磯奧運會以來，已逐漸成為跳水項目的霸主，至今在10屆奧運會上贏得全部64枚金牌之中的47枚，絕對是前無古人。
但比起乒乓球的「絕對統治力」，中國跳水隊雖然在世錦賽和世界杯上也曾上演過包攬所有金牌的壯舉，但是唯獨在奧運會上從未實現。最接近的3次是2008年北京奧運會、2016年里約奧運會和2020年東京奧運會，但都獨欠1面金牌。
面對即將到來的巴黎奧運，中國跳水隊最大的挑戰無疑就是「包圓」。另外值得一提的是，中國跳水隊只要在巴黎奧運上再收獲2面金牌，就將超越美國，成為奧運會歷史上奪得奧運跳水金牌最多的隊伍，徹底坐實「跳水夢之隊」的稱號。
巴黎奧運「首金」將花落誰家？
金牌是奧運會的焦點，「首金」更是一切的開端。歷史上，國家隊在奧運會曾經4次奪得首金，其中在1984年洛杉磯奧運，許海峰為中國實現奧運金牌零的突破，並且奪得當屆奧運會的「首金」。而從1998年開始，每一屆的奧運會「首金」都是來自女子十米氣步槍，而國家隊就3次收獲該項目的金牌。憑借這4面「首金」，國家隊成為近10屆奧運會上，奪得「首金」最多的國家。
雖然巴黎奧運不再是由女子10米氣步槍率先產出「首金」，接替的是10米氣步槍混合團體，但國家隊仍然有極大可能奪得「首金」。
參賽的黃雨婷與盛李豪實力不容小覷，後者在剛結束的射擊世界杯德國站比賽中，以破世界紀錄的成績登頂。至於黃雨婷則是同一場比賽中，在女子10米氣步槍決賽中以0.1環險勝韓國對手奪冠。
韻律泳會有金牌零的突破？
縱使國家隊是金牌榜上的常客，但事實上奧運會上仍有一些領域，是國家隊尚未實現零的突破，包括有韻律泳（內地稱為花樣游泳）。
中國韻律泳隊在1983年正式成立，如今已從世界二流逐漸追趕上日本、西班牙等傳統強隊，躋身前列。2006年多哈亞運會，國家隊首次戰勝日本，獲得雙人金牌，打破後者在亞洲的壟斷地位。
國家隊達成奧運獎牌零的突破是在2008年北京奧運，藉主場之利在團體自由自選項目中收獲一面銅牌。其後在2012年、2016年和2020年的3屆奧運會，國家隊共奪得5面銀牌及1面銅牌。
在即將來臨的巴黎奧運，已經獲得雙人及團體參賽資格的國家隊，到底能否延續2月世錦賽時的7金1銀1銅歷史最佳成績，最終實現奧運金牌零的突破呢？不禁令人拭目以待！
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