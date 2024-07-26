巴黎奧運｜國家隊這些焦點項目不容錯過 觀賽指南懶人包

405名運動員 年紀最小僅11歲 巴黎奧運在即，中國體育代表團日前亦已在北京正式成立，就讓我們一起來看看國家隊的陣容，並了解有哪些看點吧。 中國體育代表團一共有716名成員，其中405人為運動員，將參加30個大項，236個小項的比賽，是歷屆奧運會以來，國家隊赴境外參賽小項比賽數量最多的一次。 405名運動員中，年紀最小的只有11歲，較上屆東京奧運中，國家隊年紀最小的14歲跳水運動員全紅嬋更加年幼，她是滑板選手鄭好好。

至於年紀最大的運動員，就是37歲的田徑選手劉虹，將是她第5次參加奧運會。 國家隊的陣容還有一個重點，擁有奧運冠軍頭銜的運動員是歷屆最多，多達42人。

國乒能重現奧運「大滿貫」嗎？ 其中乒乓球是一大看點，中國乒乓球隊在1996年亞特蘭大奧運會、2000年悉尼奧運會、2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運，曾經連續5次包攬乒乓球項目的所有4面金牌。但可惜在上屆東京奧運，國乒在新設立的混雙項目上鎩羽而歸。 因此，對於國乒來說，巴黎奧運會最大的懸念，可能就是能否奪得混雙的金牌，重現乒乓球「大滿貫」。 將會參加混雙的運動員是王楚欽與孫穎莎，他們表現一向十分穩定，截至目前已經收獲所有大賽的冠軍，衷心祝福他們能夠斬獲混雙的「首金」。 此外，如果國乒如願包纜乒乓球項目所有金牌，毫無疑問將會再次寫下歷史新一頁。首先王楚欽與孫穎莎會成為第一人及第二人在同一屆奧運會上收獲3面金牌的乒乓球運動員。 同時，參加團體項目的馬龍，亦會獲得個人第6面金牌，超越5金1銀1銅的吳敏霞，成為中國奧運歷史上最多獎牌的運動員。

中國跳水隊誓要實現「包圓」 中國跳水隊是國家隊在巴黎奧運會上的另一大看點。 中國跳水隊被稱為「跳水夢之隊」，皆因他們自從1984年洛杉磯奧運會以來，已逐漸成為跳水項目的霸主，至今在10屆奧運會上贏得全部64枚金牌之中的47枚，絕對是前無古人。 但比起乒乓球的「絕對統治力」，中國跳水隊雖然在世錦賽和世界杯上也曾上演過包攬所有金牌的壯舉，但是唯獨在奧運會上從未實現。最接近的3次是2008年北京奧運會、2016年里約奧運會和2020年東京奧運會，但都獨欠1面金牌。 面對即將到來的巴黎奧運，中國跳水隊最大的挑戰無疑就是「包圓」。另外值得一提的是，中國跳水隊只要在巴黎奧運上再收獲2面金牌，就將超越美國，成為奧運會歷史上奪得奧運跳水金牌最多的隊伍，徹底坐實「跳水夢之隊」的稱號。