巴黎奧運︱國際劍聯解除俄羅斯禁制　被要求簽反戰聲明結果兩面不討好

國際奧委會（IOC）就容許俄羅斯及白俄羅斯運動員出席奧運的事，仍然是風波不斷。而國際劍擊聯會（FIE）早前決定，解除對俄羅斯及白俄羅斯運動員的制裁，容許他們以中立運動員身份參賽。烏克蘭已表明會透過法律推翻決定。然而，俄羅斯又因為波蘭要求參賽運動員要簽署反戰聲明才能以中立參賽，俄羅斯表明拒絕派員出戰波蘭的奧運資格賽。

烏克蘭劍擊協會（FFU）對FIE的決定表示：「FFU強烈譴責FIE議會重新容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員參與國際賽事的決定。這是違反了多項FIE章程下通過的，其合法性引起了很多質疑。」而在FIE有關決定後，多個國家已經拒絕為FIE舉辦比賽表示不滿，當中包括法國、丹麥、芬蘭及瑞典等。而有多達超過300名劍手聯署，抗議FIE的決定，德國亦已經退出舉辦國際劍聯世界盃的賽站。

波蘭要求運動員簽反戰聲明

然而接納俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽，也需要看主辦賽事的看法，在本月底舉行女子佩劍世界盃的波蘭，就額外提出要求：「持有俄羅斯或白俄羅斯護照的運動員以及職員，將會被要求提交簽署聲明，表示他們並不支持對烏克蘭的戰爭，並指這是違反國際公約及條約。」波蘭同時警名，俄羅斯劍手需要符合中立的條件，包括與俄羅斯普京的政權無關。」

俄羅斯劍擊協會主席Ilgar Mammadov就承認，該國劍手與國內的執法機關都有關連，該國將不會派出運動員到波蘭參賽。