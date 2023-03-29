巴黎奧運︱國際奧委會似有軟化　僅稱建議俄選手個別參賽

國際奧委會（IOC）就有關容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員，以中立身份參與明年奧運一事，到目前仍未有定案。不過IOC就已表示，建議運動員單獨參賽，而拒絕團隊運動，同時亦向體育總會表明不應接納「積極」支持對烏克蘭戰爭或軍隊的運動員參與賽事。

IOC最新的說法，是「建議」俄羅斯及白俄羅斯的運動員以中立選手身份參與，而且僅限於個人項目而非團隊項目。同時IOC亦向各國際體育總會以及賽事組織者表明，不應允許積極支持對烏戰爭以及俄軍的運動員參與比賽。而IOC仍未有就明年奧運以及2026年的冬季奧運會作出決定，僅稱會在適當時間決定。

巴赫堅稱沒安全憂慮

對於有關的建議，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「持有俄羅斯及白俄羅斯護照的運動員參與國際賽事，我們仍然每日都可以在各項運動見到，大多數在網球，但單車以及部份的乒乓球賽事都有。我們也可以看到在冰球、手機，也可以看到在足球或者美國的其他聯賽，而歐洲以及其他的洲份都有。這些比賽都沒有安全的憂慮。」IOC在周二（28日）指出，在全球正發生的70多宗武裝衝突及戰爭中，沒有一個地區的奧委會要求排除部份的運動員。