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體育
2023-03-29 12:33:59

巴黎奧運︱國際奧委會似有軟化　僅稱建議俄選手個別參賽

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早前一批示威者抗議國際奧委會打算讓俄羅斯及白俄羅斯運動員參與奧運。(路透社)

早前一批示威者抗議國際奧委會打算讓俄羅斯及白俄羅斯運動員參與奧運。(路透社)

國際奧委會（IOC）就有關容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員，以中立身份參與明年奧運一事，到目前仍未有定案。不過IOC就已表示，建議運動員單獨參賽，而拒絕團隊運動，同時亦向體育總會表明不應接納「積極」支持對烏克蘭戰爭或軍隊的運動員參與賽事。

IOC早前透露有意讓俄羅斯及白俄羅斯運動員，以中立身份出席巴黎奧運，造成極大的反彈。當中以英國為首的西方國家表明反對，烏克蘭更提出杯葛奧運，而英國就遊說奧運贊助商亡施壓。

一批烏克蘭人早前向國際奧委會抗議。(路透社)

一批烏克蘭人早前向國際奧委會抗議。(路透社)

IOC最新的說法，是「建議」俄羅斯及白俄羅斯的運動員以中立選手身份參與，而且僅限於個人項目而非團隊項目。同時IOC亦向各國際體育總會以及賽事組織者表明，不應允許積極支持對烏戰爭以及俄軍的運動員參與比賽。而IOC仍未有就明年奧運以及2026年的冬季奧運會作出決定，僅稱會在適當時間決定。

巴赫堅稱沒安全憂慮

對於有關的建議，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「持有俄羅斯及白俄羅斯護照的運動員參與國際賽事，我們仍然每日都可以在各項運動見到，大多數在網球，但單車以及部份的乒乓球賽事都有。我們也可以看到在冰球、手機，也可以看到在足球或者美國的其他聯賽，而歐洲以及其他的洲份都有。這些比賽都沒有安全的憂慮。」IOC在周二（28日）指出，在全球正發生的70多宗武裝衝突及戰爭中，沒有一個地區的奧委會要求排除部份的運動員。

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