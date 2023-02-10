巴黎奧運︱國際奧委會促烏克蘭撤回杯葛威脅　英國主持峰會討論應對

英國傳媒報道，包括法國、德國、波蘭、美國以及加拿大的代表，周五會出席一個論壇討論今次事件。主持會議的弗雷澤，早在周二表示：「澤連斯基總統今個星期向英國國會表示，很多烏克蘭人仍承受着傷痛。如他所指，IOC仍然無視國際盟友為和平做出的努力，完全無視奧運將如何為普京提供一個推廣俄羅斯將戰爭合法化的平台。我們必須促請IOC展示奧林匹克價值，我們必須明確指出這次非法入侵需要承擔後果。我們不能接受俄羅斯運動員與大英國隊以及任何人一同站在世界舞台。」

國際奧委會（IOC）尋求讓俄羅斯及白俄羅斯運動員，出席明年巴黎奧運會的事件，持續受到西方國家的批評，英國文化大臣弗雷澤（Lucy Frazer），將會在今日主持一個論壇，收集西方國家的意見並可能發出一項聯合聲明。而國際奧委會就要求烏克蘭，放棄以杯葛奧運威脅IOC的決定。

早前北歐5國、波羅的海3國聯同波蘭都表達反對IOC建議的聲明，而且波蘭等國甚至表示會願意與烏克蘭一同杯葛。不過IOC就對於烏克蘭以杯葛威脅，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示遺憾。外國傳媒得到一封巴赫傳給烏克蘭奧委會的信件中，巴赫指烏克蘭官員稱俄羅斯及白俄羅斯運動員會作為戰爭的推廣，認為有關言論是「誹謗」。巴赫更指烏克蘭有關的威脅「太早」，因為IOC仍未就事件作出討論，未有具體的條件。

IOC主席：稱禁賽屬歧視

同時巴赫亦批評烏克蘭，向國際組織、奧委會成員以及未來奧運會主辦國施壓，意圖影響他們作出決定，並聲稱這是絕大多數去打壓少數，對此感到極度遺憾。巴赫稱，烏克蘭運動員獲得奧林匹克運動的一致支持，又指他們與烏克蘭人一同感受到傷痛。

巴赫又引用聯合國的決議，指任何形式的歧視都不被奧林匹克運動所接納，而完全禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參與，也是一種歧視，巴赫指這是他們考慮讓兩國運動員以中立參賽的原因。他又指，杯葛是違反奧林匹克憲章，而且與奧林匹克運動的根本及原則不相符。不過烏克蘭運動員協會以及環球運動員協會對巴赫信件的回應，認為IOC「繼續站在歷史錯誤的一方」、「將戰爭的受害者與侵略者的位置倒轉」，認為這才是違反奧林匹克憲章。