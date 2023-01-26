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體育
2023-01-26 15:17:54

巴黎奧運︱國際奧委會容許俄羅斯及白俄運動員出戰

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國際奧委會表示不會禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員以中立身分參與巴黎奧運。(路透社)

國際奧委會表示不會禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員以中立身分參與巴黎奧運。(路透社)

國際奧委會（IOC）表示，將會「尋找路徑」，讓俄羅斯以及白俄羅斯的運動員參與明年舉行的巴黎奧運。IOC在周三（25日）聲明，表明不會將俄羅斯及白俄的運動員排除於外。

在本周前，烏克蘭總統的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯運動員應沒有「空間」參與巴黎奧運。不過在周三，國際奧委會就正式作出回應，指「沒有運動員應該只因其護照而被阻止參與。」IOC又指，運動員將可以參與包括外圍賽的比賽，而IOC補充指有關球員只以中立身份參戰：「絕不代表他們的國家或是在他們國內的任何組織。」

運動員協會批等同支持俄羅斯

不過烏克蘭運動員以及全球運動員協會就批評國際奧委會此舉，是在「支持俄羅斯入侵烏克蘭的殘酷戰爭」，他們發表聯合聲明批評：「俄羅斯以及白俄羅斯運動員回歸國際賽事，尤其是2024年巴黎奧運會，將可看到俄羅斯政府再一次利用運動員去支持戰爭，並藉着世界最大型的運動舞台，來分散人們對烏克蘭的注視。」而運動員批評，IOC違反和平承諾去支持對烏克蘭的戰爭。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在去年12月曾表示，會確保運動員不會因為制裁而受到困苦。然而並非所有體育都遵從IOC的指示，接受運動員以中立身份參與比賽。

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