巴黎奧運︱國際奧委會容許俄羅斯及白俄運動員出戰

國際奧委會（IOC）表示，將會「尋找路徑」，讓俄羅斯以及白俄羅斯的運動員參與明年舉行的巴黎奧運。IOC在周三（25日）聲明，表明不會將俄羅斯及白俄的運動員排除於外。

在本周前，烏克蘭總統的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯運動員應沒有「空間」參與巴黎奧運。不過在周三，國際奧委會就正式作出回應，指「沒有運動員應該只因其護照而被阻止參與。」IOC又指，運動員將可以參與包括外圍賽的比賽，而IOC補充指有關球員只以中立身份參戰：「絕不代表他們的國家或是在他們國內的任何組織。」

運動員協會批等同支持俄羅斯

不過烏克蘭運動員以及全球運動員協會就批評國際奧委會此舉，是在「支持俄羅斯入侵烏克蘭的殘酷戰爭」，他們發表聯合聲明批評：「俄羅斯以及白俄羅斯運動員回歸國際賽事，尤其是2024年巴黎奧運會，將可看到俄羅斯政府再一次利用運動員去支持戰爭，並藉着世界最大型的運動舞台，來分散人們對烏克蘭的注視。」而運動員批評，IOC違反和平承諾去支持對烏克蘭的戰爭。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在去年12月曾表示，會確保運動員不會因為制裁而受到困苦。然而並非所有體育都遵從IOC的指示，接受運動員以中立身份參與比賽。