巴黎奧運︱國際奧委會指烏克蘭杯葛將引發「嚴重問題」　女網一姐籲勿向俄羅斯發送錯誤訊息

國際奧運會（IOC）因為「建議」容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員，引發烏克蘭表示考慮杯葛巴黎奧運。IOC批評這將會「引發嚴重問題」，雖然國家奧委會聯會（ANOC）聲明指政府呼籲杯葛是干涉體育自主，不過網球「一姐」，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在接受訪問時，表明反對俄羅斯及白俄運動員以中立參賽，指這將是「向俄羅斯發放錯誤訊息」，而多個國際體育總會亦對有關決定未有一致方向。 國際奧委會對烏克蘭的部長表示要以杯葛，回應讓俄羅斯以及白俄運動員以中立身份參賽，IOC回應表示：「如果實行（杯葛）的話，這決定只會對烏克蘭運動員造成傷害。這不會影響世界都希望暫停，以及IOC已強烈譴責的戰爭。這亦引發烏克蘭體育的自主問題。IOC一直以來不容許政府來決定甚麼運動員可以參與國際性的比賽。」 然而包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以至英國政府都表明，不接受俄羅斯及白俄羅斯運動員恢復以中立身份參與國際賽事，並指這將成為俄羅斯的政治宣傳。而烏克蘭部長的Oleh Nemchinov表明，支持俄羅斯運動員參賽的體育團體，將會失去代表烏克蘭的身份。

由各國奧委會組成的國家奧委會聯會就批評烏克蘭：「任何政府呼籲杯葛，就代表着直接干預運動的自主。這只會增加國家奧委會被世界運動社會所孤立，並直接影響運動員的夢想和抱負。」 國際泳聯成立工作組討論 然而目前各個國際體育總會都未有一致的決定，當中世界泳聯就支持IOC的決定，並表示正成立工作組，尋找讓俄羅斯以及白俄羅斯運動員以中立身份參賽的可能。國際泳聯去年俄羅斯喀山舉行的短池世錦賽移師澳洲墨爾本，而2025年的國際泳聯錦標賽，亦已決定改到新加坡舉行。有關工作小將將於7月向國際泳聯的委員會匯報，不過傳媒估計在7月下旬在日本福岡舉行的國際游泳錦標賽未必可讓俄羅斯及白俄泳手參加。 至於國際馬術聯會（FEI）在周三（5日）指出，禁止俄羅斯以及白俄運動員與馬匹參賽的決定，繼續維持直至另行通知。FEI指出，同意討論讓俄羅斯及白俄運動員以中立身份參加，不過「現階段無法以令人滿意的方式去評定『中立』的定義」。