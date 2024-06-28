熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-06-28 13:39:10

巴黎奧運｜國際奧委會確認39人獲中立選手資格　全部俄羅斯及白俄羅斯運動員

分享：
國際奧委會確認中立運動員的資格。(路透社)

國際奧委會確認中立運動員的資格。(路透社)

國際奧委會（IOC）早前表示，會接納俄羅斯及白俄羅斯的運動員，以中立運動員的身份參與奧運。而國際奧委會在周四（27日）更新獲准以中立身份出賽的名單，當中包括部份因傷不會出戰的代表，而目前獲批的選手為39人。

因為俄烏戰爭的問題，俄羅斯及白俄羅斯被禁止參與奧運，然而個別運動員，仍可以獨立身份出戰。在本月中IOC已公布了首批，包括摔跤、舉重、單車等的運動員名單。而IOC在周四再確定網球、射擊及賽艇等的選手。

梅韋迪夫獲確認中立運動員資格。(路透社)

梅韋迪夫獲確認中立運動員資格。(路透社)

部份選手或不會參賽

其中在網球項目，合共有10名中立運動員，包括8名持俄羅斯護照及2人持白俄羅斯護照，當中包括男單的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）及魯布列夫（Andrey Rublev），還有女單的卡莎堅娜（Daria Kasatkina）、森辛洛娃（Liudmila Samsonova）、莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）及艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）。然而俄羅斯的網球協會早前曾表示，魯布列夫、森辛洛娃以及卡查洛夫（Karen Khachanov）都不會參賽。

Ad Block

根據IOC的公布，現時有39名運動員獲批准以中立身份出賽，當中包括22人是俄羅斯國籍以及17人為白俄羅斯國籍，然而在部份運動員未宣布參賽下，可能最終數字不會有這麼多。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受