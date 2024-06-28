巴黎奧運｜國際奧委會確認39人獲中立選手資格　全部俄羅斯及白俄羅斯運動員

國際奧委會（IOC）早前表示，會接納俄羅斯及白俄羅斯的運動員，以中立運動員的身份參與奧運。而國際奧委會在周四（27日）更新獲准以中立身份出賽的名單，當中包括部份因傷不會出戰的代表，而目前獲批的選手為39人。

因為俄烏戰爭的問題，俄羅斯及白俄羅斯被禁止參與奧運，然而個別運動員，仍可以獨立身份出戰。在本月中IOC已公布了首批，包括摔跤、舉重、單車等的運動員名單。而IOC在周四再確定網球、射擊及賽艇等的選手。