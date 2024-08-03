巴黎奧運｜國際奧委會緊急維護性別爭議拳手：有人想控制誰是女性的定義

巴赫指控俄羅斯從奧運前就進行誹謗行為 由於有關的議題起源自由俄羅斯控制的國際拳擊協會（IBA）舉辦的世錦賽引發，而IBA與IOC一直在進行爭議。巴赫被問到會否有關事件是由俄羅斯試圖破壞奧運會而進行的操作，巴赫回應：「我們從俄羅斯方面，特別是從IBA看到，他們在奧運之前就已對法國、奧運會以及IOC進行誹謗的行為。」他再指：「他們就這連串事件的言論我不想重複，如果你想了解這個不被認證的聯盟的資訊可靠程度，你可以自行去看一下他們近期的行為並作出自己的判斷。」 巴赫表示，IOC不會再進行性別的測試，並指如果DSD（Differences in Sex Development，性發育差異）運動員及跨性別女性的護照列明為女性，他們會讓她們參賽。不過巴赫指：「我們不是在討論變性的議題。這是有關於一個女性參與女性活動。」他重申這也不是「DSD個案」。而目前其實IBA也沒提出有關檢驗的確實證據。 巴赫再指出：「這是關於一個女性參與女性的比賽。我想我已經解釋過很多次。我希望大家尊重這些女性。尊重她們作為女性，尊重她們作為人類，她們不像那些想製造混亂的人所想。」