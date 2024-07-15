巴黎奧運｜埃及女單車手被揭比賽故意撞跌對手　遭取消參賽資格

距離巴黎奧運會開幕只有10日左右，埃及奧委會就在周日（14日）宣布取消該國一名女子單車代表的參賽資格。原因是該位女單車手被揭發在早前一場公路賽中故意撞跌對手並不顧而去。

根據網上的片段，是今年4月埃及國內的一項國家錦標賽，單車手的薩伊德（Shahd Saeed）在比賽期間，故意從後撞向她的對手伊莉華（Ganna Eliwa），對手撞跌後隨即倒地，不過薩伊德就繼續進行比賽。事後伊莉華指控，她在有關的意外造成腦震盪、鎖骨骨折、瘀傷以及短暫失憶。雖然薩伊德聲稱只是意外，但已被當局禁止參加當地賽事一年。