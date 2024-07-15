巴黎奧運｜埃及女單車手被揭比賽故意撞跌對手　遭取消參賽資格

距離巴黎奧運會開幕只有10日左右，埃及奧委會就在周日（14日）宣布取消該國一名女子單車代表的參賽資格。原因是該位女單車手被揭發在早前一場公路賽中故意撞跌對手並不顧而去。
根據網上的片段，是今年4月埃及國內的一項國家錦標賽，單車手的薩伊德（Shahd Saeed）在比賽期間，故意從後撞向她的對手伊莉華（Ganna Eliwa），對手撞跌後隨即倒地，不過薩伊德就繼續進行比賽。事後伊莉華指控，她在有關的意外造成腦震盪、鎖骨骨折、瘀傷以及短暫失憶。雖然薩伊德聲稱只是意外，但已被當局禁止參加當地賽事一年。
被禁賽聲言會退役
薩伊德的問題在上周二（9日）才引發爭議，因為埃及的單車總會在當日宣布提名她出戰奧運，並指在有關事故前她已獲得參賽的資格。然而在影片於網上流傳，令事件發酵。很多埃及人不滿，並指單車總會無視了體育精神。埃及的體育部門就要求重新審視決定，並在周日由埃及奧委會指出，因為她被禁止在國內比賽，而不能參與國際賽事。
薩伊德之後向電視台受訪表示，自己考慮退役：「我不打算再騎單車了，如果他們不想我代表埃及，也好，我不會去奧運會。」薩伊德在大約4年前展開運動員生涯，並在今年初於非洲的錦標賽上贏得兩面個人賽金牌。
Subject: Seeking @UCI_cycling Technical Advice on Shahd Saeed's Penalty and participation on Paris Olympics— Hani Ibrahim (@AlexHandasa) July 11, 2024
Cyclist Shahd Saeed, qualified for the Paris Olympics, was recently involved in an incident during a local Egyptian competition, captured in a clip circulating online. >1 pic.twitter.com/suPH44OHPh