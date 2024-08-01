巴黎奧運｜塞納河百年首辦泳賽　三鐵冠軍皆不擔心水質問題

奧運三項鐵人項目，賽會在周三（7月31日）指塞納河的水質已符合標準，並完成了男女子組的項目。親身落水比賽的男女子組冠軍得主都表示，他們其實對水質問題沒有擔心。
因為上星期末巴黎的大雨，令到塞納河的水質再度成為問題。在兩度取消訓練時段，巴黎奧組委再把男子組賽事延期，令巴黎申奧時承諾要在塞納河上舉行比賽的諾言受到質疑，尤其是水質能否如當局般樂觀可以在比賽前降至可接受水平。
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女子組銀牌：只是一般的水
女子三鐵金牌選手，法國的Cassandre Beaugrand就表示：「這真是神奇。這是很長時期以來的最佳路線，我知道所有的選手都有這感覺。」亞軍的Julie Derron就說：「我知道這是比賽日，而我知道我需要做甚麼。所以你沒有時間去關心其他周圍的事。它感覺就平常，只是有點冷，尤其是在比賽前落過雨，所以我只感覺在開始有點冷，不過水就只是一般的水。當然，在回程時有點強的逆流，這讓比賽有難度，不過除此以外，就只是普通的水。」
在單車環節因為地面濕滑跌倒的阿根廷代表Romina Biagioli就表示，因為賽道濕滑而有點危險，對於水質，她說：「我不擔心污染問題。我擔心的是這如何影響我，因為在賽前沒有得嘗試。」
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男子金牌得主：相信組委會會確保安全
在男子組方面，金牌的英國選手Alex Yee表示：「我們有點幸運，可以擁有可能有是奧運會最美麗的比賽場地。」他又表示：「在我而言，你得相信組委會是他們會確保你的安全。我相信在適當的時候會確定這是否正確。」Alex Yee又指：「要對法國及他們政府公平點，我們都希望為奧運創造歷史，並可在賽後傳承下去。希望那些過從未接觸過的人，看到今日之後會去嘗試體驗我們的運動。」