巴黎奧運｜多米尼加女子400米奪金　中國選手女子鉛球摘銅

巴黎奧運田徑賽事，多位頂尖選手在各自項目中奪得金牌。
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多米尼加選手破28年紀錄奪金
女子400米決賽，多米尼加選手保利諾（Marileidy Paulino）以48秒17奪得金牌，並打破了自1996年以來塵封28年的奧運紀錄。巴林選手納莎（Salwa Eid Naser）以48秒53的個人賽季最佳成績獲得銀牌，波蘭選手卡奇馬雷克（Natalia Kaczmarek）則以48秒98的成績奪得銅牌。
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美國選手班傑明擊敗東京奧運冠軍贏400米欄
美國選手班傑明（Rai Benjamin）在男子400米欄決賽以46.46秒的成績奪得金牌，擊敗了東京奧運冠軍、挪威的沃霍爾（Karsten Warholm），後者以47.06秒獲得銀牌，而巴西選手山度士（Alison dos Santos）則以47.26秒獲得銅牌。賽後，班傑明激動地表示，能在家人和朋友面前奪冠讓他感到無比興奮，這次奪金是對自己努力的最佳回報。
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宋佳媛奪女子鉛球銅牌 鞏立姣衛冕失利
中國選手宋佳媛在女子鉛球決賽中，以19米32的成績奪得銅牌，而曾兩次奪得奧運冠軍的鞏立姣未能成功衛冕，最終以19米27的成績位列第五。德國選手奧貢妮爾（Yemisi Ogunleye）以20米奪得金牌，新西蘭的活絲（Maddison-Lee Wesche）以19米86獲得銀牌。
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西班牙奪首枚男子三級跳遠奧運金牌
西班牙的佐敦·戴亞斯·富頓（Jordan Alejandro Díaz Fortún）在男子三級跳遠決賽中，以17.86米的成績奪得金牌，這是西班牙歷史上首枚男子三級跳遠金牌。雖然葡萄牙的衛冕冠軍皮查多（Pedro Pichardo）以17.84米的成績緊隨其後，但最終未能超越富頓，而意大利的靴南迪斯（Andy Díaz Hernández）獲得銅牌。
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肯雅雙冠王再創歷史
肯雅的切貝特（Beatrice Chebet）在女子10,000米決賽中以30:43.25奪得金牌，這是她繼女子5,000米後在本屆奧運的第二枚金牌，也是肯雅歷史上首枚女子10,000米金牌。切貝特在最後階段憑藉出色的耐力和速度，超越了分別贏得銀牌和銅牌的意大利跑手巴托萊蒂（Nadia Battocletti）和荷蘭的哈桑（Sifan Hassan）。