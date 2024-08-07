巴黎奧運｜「大力士」李發彬侯志慧分途爭金 跨欄女神吳艷妮矚目登場

千呼萬喚始出來，中國田徑「跨欄女神」吳艷妮今日終於登場！外貌亮麗的吳艷妮，將與隊友林雨薇在今日下午4時15分展開的女子100米欄預賽出戰，力爭佳績。賽前吳艷妮爆出秘戀國家田徑隊富二代師弟的新聞，人氣進一步爆升，勢成田徑場的焦點。 現年27歲的吳艷妮，近年爭議事件不絕，每次出賽以孖辮及濃妝登場，受到不少網民狠批，但她依然我行我素，其外形性格吸納了大量支持者。去年杭州亞運發生偷步事件，她因不服判決而與裁判爭拗數分鐘才放棄，行為舉止再成外界批判對象；然而這位四川姑娘之後卻在世大運勇奪銀牌，以行動回應所有批評。

今年6月，吳艷妮於全國賽跑出賽季亞洲最佳時間的12秒74，力壓去年亞運金牌得主兼隊友林雨薇奪冠，再以實力回應質疑。出發巴黎之前，這位「跨欄女神」謙虛地表示：「無論是大賽經驗還是個人實力，我跟國外頂尖運動員相比都遠遠不足，如果比賽表現好，我會非常開心；如果表現不理想，我會從中找出原因，並努力彌補不足。」 傳秘戀國家田徑隊富二代師弟 吳艷妮現時世界排名26，跨出中國女子100米欄的歷史新高排名，近日傳出她與同為國家隊田徑隊員、較她年輕4歲的喬臻相戀。消息指喬臻為北京富二代，主項是200米及400米跑，網民普遍都大讚二人外形相襯，令這位「女神」人氣更盛。