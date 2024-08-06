巴黎奧運｜太平洋島民主場揚威男子滑水　美國選手奪女子組金牌

上屆新增的奧運滑水項目，今屆賽事安排在遠離法國本土的大溪地舉行。其中在男子組的決賽。代表法國，於法屬玻利尼西亞出生的華斯特（Kauli Vaast）成功在主場贏得金牌。而女子組就由美國的麥絲（Caroline Marks）奪冠。

首次參加奧運的華斯特，本身就是在大溪地出生。這位22歲的滑水選手在去年的世界滑水運動會取得個人的銅牌。在這場的決賽，他第一滑獲得了9.5分的評分，比對手的積羅賓遜（Jack Robinson）為高，加上羅賓遜未能完成第2滑，結果華斯特就成功奪得金牌。華斯特在賽後表示：「我仍未相信，不過我剛創造了歷史。我以代表我家的大溪地及法國引以為傲。」至於銅牌戰，滑水界的明星，在預賽被拍下最經典相片的巴西代表美甸拿（Gabriel Medina）就只獲得銅牌，不過他表示：「泰阿胡波奧（滑水比賽場地）給我很多很好的浪，所以有很多好結果，我沒法可以投訴。」