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體育
2024-08-06 13:23:50

巴黎奧運｜太平洋島民主場揚威男子滑水　美國選手奪女子組金牌

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法國的華斯特在男子滑水項目奪得金牌。(路透社)

法國的華斯特在男子滑水項目奪得金牌。(路透社)

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上屆新增的奧運滑水項目，今屆賽事安排在遠離法國本土的大溪地舉行。其中在男子組的決賽。代表法國，於法屬玻利尼西亞出生的華斯特（Kauli Vaast）成功在主場贏得金牌。而女子組就由美國的麥絲（Caroline Marks）奪冠。

首次參加奧運的華斯特，本身就是在大溪地出生。這位22歲的滑水選手在去年的世界滑水運動會取得個人的銅牌。在這場的決賽，他第一滑獲得了9.5分的評分，比對手的積羅賓遜（Jack Robinson）為高，加上羅賓遜未能完成第2滑，結果華斯特就成功奪得金牌。華斯特在賽後表示：「我仍未相信，不過我剛創造了歷史。我以代表我家的大溪地及法國引以為傲。」至於銅牌戰，滑水界的明星，在預賽被拍下最經典相片的巴西代表美甸拿（Gabriel Medina）就只獲得銅牌，不過他表示：「泰阿胡波奧（滑水比賽場地）給我很多很好的浪，所以有很多好結果，我沒法可以投訴。」

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法國的華斯特奪得滑水項目金牌。(路透社) 法國的華斯特奪得滑水項目金牌。(路透社) 法國的華斯特奪得滑水項目金牌。(路透社) 巴西的美迪拿獲得銅牌。(路透社) 巴西的美迪拿獲得銅牌。(路透社)

決賽延期兩日進行

在女子組方面，進行了5輪的比賽。結果美國的麥絲以最佳2輪的10.50分，擊敗了巴西的韋絲頓韋比（Tatiana Weston-Webb）奪得金牌。麥絲賽後表示：「一生也會回味這個時刻。這超越了我所有瘋狂的夢想。」麥絲上屆以19歲之齡出戰，當時她只得第4名，在去年的滑水運動會上，她獲得團體賽的銀牌。

在大溪地舉行的滑水賽事，過程出現不少延誤，包括早前因為風暴延期，決賽也因為「不利因素」而延期了兩日至香港時間的周二（6日）早上進行。

美國的麥絲贏得女子組的金牌。(路透社) 美國的麥絲贏得女子組的金牌。(路透社) 美國的麥絲贏得女子組的金牌。(路透社) 巴西滑水代表韋絲頓韋比得亞軍。(路透社)
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