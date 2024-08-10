巴黎奧運｜奇情！　西班牙加時5:3擊敗法國　事隔32年後再摘男足金牌

奧運決賽精彩開局 兩隊燦爛鬥攻 甫開賽法國明顯佔先，米洛特（Enzo Millot）12分鐘乘阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）解圍不遠，馬上於禁區施射。在西班牙門將坦拿斯（Arnau Tenas）完全錯位的情況下，令米洛特仍憑這個原本角度欠奉的射門，為法國取得入球，率先領先1:0。 「狂牛軍團」失球後積極壓前，剛才解圍失誤導致失球的阿歷斯巴爾拿於18分鐘中路交出直線，然後在奧運賽事狀態火熱的費明盧比斯（Fermin Lopez）十二點附近撞射得手。這名效力巴塞隆拿的小將射入今屆奧運個人第六球，為西班牙追平1:1。 巴黎奧運｜法國西班牙四強齊反勝 男足決賽周六凌晨會師王子球場

歐國盃孖寶入波 西班牙半場領先3:1 西班牙於25分鐘再入一球，馬連達（Juan Miranda）左路傳中，艾保雷斯（Abel Ruiz）撞射被法國門將拉斯迪（Guillaume Restes）撲出，但費明盧比斯伏兵遠柱成功「執死雞」射入空門，帶領「狂牛軍團」反超比數至2:1。 「狂牛軍團」入球停不了，阿歷斯巴爾拿於28分鐘直射罰球，皮球彎過人牆後形成曲墜，法國門將完全沒有反應。西班牙憑著一記精彩絕倫的罰球，擴大領先的優勢至3:1。

法國最後15分鐘發力 桑馬迪達補時十二碼追和 換邊後東道主法國傾力反撲，但面對西班牙佈下的銅牆鐵壁，進攻都顯得舉步為艱。效力英超球隊水晶宮的米高奧利斯個人能力始終超卓，於78分鐘右路罰球傳中，造就後備入替的艾基路卓（Maghnes Akliouche）撞射入網，為法國追貼比數至2:3。 比賽來到最後階段迎來高潮，法國於90分鐘獲得角球，西班牙左閘馬連達於內拉跌法國前鋒卡利莫度（Arnaud Kalimuendo），球證原本沒有表示。然而，經過視像助理裁判提示，球證來到場邊觀看重播後，判處極刑。桑馬迪達操刀十二碼中鵠，為法國於補時3分鐘追和，最終雙方需要進入加時決勝負。