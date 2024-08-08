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體育
2024-08-08 07:00:00

巴黎奧運｜奇根彭馬衛冕滑板金牌　51歲「麥當奴叔叔」獲全場歡呼

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巴黎奧運｜奇根彭馬衛冕滑板金牌　51歲「麥當奴叔叔」獲全場歡呼（美聯社）

巴黎奧運｜奇根彭馬衛冕滑板金牌　51歲「麥當奴叔叔」獲全場歡呼（美聯社）

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今屆巴黎奧運的男子滑板公園賽曲終人散！來自澳洲的選手奇根彭馬（Keegan Palmer）憑著精湛又穩定的滑板技術，成功衛冕滑板金牌。至於刷新了奧運滑板項目的最高年齡紀錄，51歲英國選手安迪麥當奴（Andy Macdonald）雖然於預賽止步，但這名「麥當奴叔叔」成為全場觀眾寵兒，每次出場都收獲熱烈歡呼。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

美國饒舌巨星Snoop Dogg（左）以及綽號「鳥人」的美國著名滑板手東尼浩爾（Tony Hawk）皆有到場觀賽。（美聯社）

美國饒舌巨星Snoop Dogg（左）以及綽號「鳥人」的美國著名滑板手東尼浩爾（Tony Hawk）皆有到場觀賽。（美聯社）

奇根彭馬個人騷　預賽決賽由頭帶到尾

上屆東京奧運金牌得主奇根彭馬於這個項目可謂「由頭帶到尾」，先於預賽造出93.78的高分，以預賽第一的成績晉身決賽。

每位選手於比賽都會有三次出場機會，而積分最高的一次則會成為該選手的最後成績。奇根彭馬於決賽第一次亮相便有驚人表現，做出多個高難度動作如540度後翻板、卡板頭、360度前翻板等等，最終造出93.11分。雖然分數不如預賽，但已足夠這名澳洲選手成功衛冕，獲得今屆男子滑板公園賽金牌。至於美國選手湯舒夏（Tom Schaar）以及巴西選手阿奇奧（Augusto Akio），分別獲得銀牌及銅牌。

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奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社） 奇根彭馬於決賽造出93.11分，成功衛冕金牌。（美聯社）

最老選手初賽出局　無阻觀眾為其熱情喝采

奧運滑板項目歷來最老選手—安迪麥當奴亦有出戰男子滑板公園賽。這名已經51歲的英國選手於初賽造出77.66分，於22名選手之中排名第18，無緣決賽。雖然未能爭奪獎牌，但安迪麥當奴仍非常受現場觀眾歡迎，每次出場都會引來熱烈的拍掌及歡呼。「麥當奴叔叔」對觀眾反應相當受落，每次完成整套動作後，都會向現場觀眾表示謝意。

巴黎奧運｜51歲滑板傳奇麥當奴首戰巴黎奧運　刷新奧運滑板最高年齡紀錄

安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社） 安迪麥當奴雖然未能晉身決賽，但全場觀眾亦為之而喝采。（美聯社）

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