巴黎奧運｜奇根彭馬衛冕滑板金牌　51歲「麥當奴叔叔」獲全場歡呼

今屆巴黎奧運的男子滑板公園賽曲終人散！來自澳洲的選手奇根彭馬（Keegan Palmer）憑著精湛又穩定的滑板技術，成功衛冕滑板金牌。至於刷新了奧運滑板項目的最高年齡紀錄，51歲英國選手安迪麥當奴（Andy Macdonald）雖然於預賽止步，但這名「麥當奴叔叔」成為全場觀眾寵兒，每次出場都收獲熱烈歡呼。

美國饒舌巨星Snoop Dogg（左）以及綽號「鳥人」的美國著名滑板手東尼浩爾（Tony Hawk）皆有到場觀賽。（美聯社）

奇根彭馬個人騷 預賽決賽由頭帶到尾

上屆東京奧運金牌得主奇根彭馬於這個項目可謂「由頭帶到尾」，先於預賽造出93.78的高分，以預賽第一的成績晉身決賽。

每位選手於比賽都會有三次出場機會，而積分最高的一次則會成為該選手的最後成績。奇根彭馬於決賽第一次亮相便有驚人表現，做出多個高難度動作如540度後翻板、卡板頭、360度前翻板等等，最終造出93.11分。雖然分數不如預賽，但已足夠這名澳洲選手成功衛冕，獲得今屆男子滑板公園賽金牌。至於美國選手湯舒夏（Tom Schaar）以及巴西選手阿奇奧（Augusto Akio），分別獲得銀牌及銅牌。