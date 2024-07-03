巴黎奧運｜奧海城夏日社區巡迴展 齊為香港運動員集氣

巴黎奧運開幕時間為7月26日（香港時間7月27日凌晨，而今日（7月3日）一連五日至7月7日，香港體育學院（體院）在奧海城二期地下中庭舉辦有關香港精英運動員的展覽正式開幕，現場不但有不同運動的體驗區，更有香港運動員的裝備、獎牌和靚相展示。香港隊運動員張心悅（游泳）、蔡俊彥（劍擊）、黃子圖（三項鐵人）及梁筠宜（田徑）亦有出席活動及分享活動。

四名香港隊運動員分享

17歲的「小飛魚」張心悅即將出戰巴黎奧運，她在開幕禮表示十分榮幸能參加夏日社區巡迴展，可以與市民近距離接觸並獲得他們的鼓勵,這將成為她在奧運中為港爭光的動力。而劍擊運動員蔡俊彥則感激香港市民越來越支持精英運動員，希望這次計畫能讓他與更多小劍手互動，分享作為出戰國際賽運動員的心路歷程。田徑運動員梁筠宜提到：「我相信運動可以為人生帶來更多額外的價值和無限可能，我希望有志發展運動的年輕人與我一樣勇敢的踏出這一步，努力追求夢想。」

最後，三項鐵人黃子圖希望香港家長能給予孩子發展運動的空間，同時也呼籲大家繼續支持香港運動員。