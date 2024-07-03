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體育
2024-07-03 18:12:22

巴黎奧運｜奧海城夏日社區巡迴展 齊為香港運動員集氣

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巴黎奧運｜奧海城夏日社區巡迴展 齊為香港運動員集氣

巴黎奧運｜奧海城夏日社區巡迴展 齊為香港運動員集氣

巴黎奧運開幕時間為7月26日（香港時間7月27日凌晨，而今日（7月3日）一連五日至7月7日，香港體育學院（體院）在奧海城二期地下中庭舉辦有關香港精英運動員的展覽正式開幕，現場不但有不同運動的體驗區，更有香港運動員的裝備、獎牌和靚相展示。香港隊運動員張心悅（游泳）、蔡俊彥（劍擊）、黃子圖（三項鐵人）及梁筠宜（田徑）亦有出席活動及分享活動。

體院在奧海城二期地下中庭舉辦有關香港精英運動員的展覽正式開幕，不少市民參觀。 體院在奧海城二期地下中庭舉辦有關香港精英運動員的展覽正式開幕，不少市民參觀。體院在奧海城二期地下中庭舉辦有關香港精英運動員的展覽正式開幕，不少市民參觀。

四名香港隊運動員分享

17歲的「小飛魚」張心悅即將出戰巴黎奧運，她在開幕禮表示十分榮幸能參加夏日社區巡迴展，可以與市民近距離接觸並獲得他們的鼓勵,這將成為她在奧運中為港爭光的動力。而劍擊運動員蔡俊彥則感激香港市民越來越支持精英運動員，希望這次計畫能讓他與更多小劍手互動，分享作為出戰國際賽運動員的心路歷程。田徑運動員梁筠宜提到：「我相信運動可以為人生帶來更多額外的價值和無限可能，我希望有志發展運動的年輕人與我一樣勇敢的踏出這一步，努力追求夢想。」

最後，三項鐵人黃子圖希望香港家長能給予孩子發展運動的空間，同時也呼籲大家繼續支持香港運動員。

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奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，設虛擬導賞團。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，設體院介紹。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，設香港運動員靚相。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，設香港運動員靚相。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，設香港女飛魚何詩蓓。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，展示了運動員裝備。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕，劍擊運動員蔡俊彥出席。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕。 奧海城二期地下中庭的香港精英運動員的展覽正式開幕。

香港市民表示：更願意令小朋友平衡發展 

展覽開放後市民反應熱烈，帶著兒子遊覽展覽的馮小姐受採訪時說：「覺得現在香港人被以前更加重視運動項目發展，更加多家長願意讓自己的小朋友去接觸運動，（這次活動）亦令更多人了解成為精英運動員的過程，同時激勵香港人平衡發展。」其小朋友亦表示自己很喜歡蔡俊彥，並祝願張家朗在巴黎奧運取得佳績。

是次在奧海城的展覽僅是第一站，第二站將於7月17日至23日舉行的香港書展暨香港運動消閒博覽繼續與市民交流。

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