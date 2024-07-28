巴黎奧運｜奧運足球：法國主場告捷　日本阿根廷贏波

在巴黎奧運的足球賽事中，主場作戰的法國隊在A組比賽中以1:0小勝畿內亞，而美國則在同組以4:1大勝紐西蘭，兩隊都成功地在小組賽中旗開得勝。此外，阿根廷和日本也在各自的比賽中取得了勝利。

法國隊在上半場的比賽中雖然未能突破畿內亞的堅固防守，但在下半場第74分鐘，法國隊的西爾迪亞（Kiliann Sildillia）射入了全場比賽的唯一入球，幫助法國隊以1:0保持領先至完場。這場勝利為身為主辦國的法國在小組賽中積累了寶貴的三分。美國則在對紐西蘭的比賽中展現出強大火力，上半場便取得了三球的領先優勢，並在下半場繼續擴大比分，最終以4:1輕鬆取得了勝利。

在B組的比賽中，阿根廷以3:1戰勝伊拉克。阿根廷隊全場射門達17次，伊拉克雖然努力尋求突破，但最終未能抵抗阿根廷的整體實力。在C組，西班牙以3:1擊敗了多明尼加共和國，穩固了他們在小組的領先位置。

此外，日本在D組以1:0小勝西非國家馬里，比賽唯一入球由效力於比利時甲組聯賽聖圖爾登的山本理仁射入。巴拉圭則在對陣以色列的比賽中以4:2取得了勝利。