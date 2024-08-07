巴黎奧運女子排球今日（6日）進入八強賽事，兩隊強隊意大利和塞爾維亞壓軸對決。意大利直落三局26:24、25:20和25:20，擊敗塞爾維亞晉級四強，將會在香港時間8月9日凌晨2時對戰土耳其。
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巴黎奧運｜中國女排力戰5局負土耳其8強止步 龔翔宇哭成淚人
直落三局 意大利晉級四強
第一場兩隊不斷糾纏，塞爾維亞本先領先數分，但意大利亦追得極緊，雙方打到24:24「刁時」，但因塞爾維亞觸網犯規，意大利領先25:24再次取得Match point，第一局由意大利以26:24取得。
第二局意大利反而一直領先，和塞爾維亞保持約兩至三分的距離，休息前更拉開至14:10。休息後意大利繼續領先，並以25:20再下一城，結束第二局。
第三局一開始意大利便領先三分，即使塞爾維亞速叫暫停，之後仍無阻意大利氣勢如虹，最後以25:20直落連贏三局，順利晉級四強。
巴黎奧運女排賽程
- 香港時間8月8日晚上10時 巴西對美國
- 香港時間8月9日凌晨2時 意大利對土耳其
- 香港時間8月10日晚上11時15分 銅牌戰
- 香港時間8月11日晚上7時 金牌戰
中國女排苦戰5局不敵土耳其 巴西、美國順利晉級
在今日其他的女子排球八強賽事中，中國女排經過五局激戰，以2:3惜敗給土耳其，無緣四強。中國女排主將朱婷和龔翔宇等人在賽後流下淚水，表現出了對比賽的極大投入和遺憾。在這場比賽中，土耳其隊的主將華加絲（Melissa Vargas）表現出色，獲得全場最高的42分。中國女排主攻手李盈瑩在比賽中貢獻了25分，成為中國隊的得分王。賽後李盈瑩表示，這場比賽對她來說是一個珍貴的回憶，雖然結果令人遺憾，但她們已經盡力拼搏。
此外，巴西隊以3:0橫掃多明尼加共和國，美國隊同樣以3:0戰勝波蘭，連同意大利隊也以3:0輕取塞爾維亞，順利晉級四強。