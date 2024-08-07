巴黎奧運｜女排強隊對決　意大利、美國、巴西、土耳其晉級四強

巴黎奧運女子排球今日進入八強賽事，兩隊強隊意大利和塞爾維亞壓軸對決。意大利直落三局26比24、25比20和25比20，擊敗塞爾維亞晉級四強，將會在當地時間8月8日晚上7時對戰土耳其。

直落三局 意大利晉級四強

第一場兩隊不斷糾纏，塞爾維亞本先領先數分，但意大利亦追得極緊，雙方打到24比24「刁時」，但因塞爾維亞觸網犯規，意大利領先25比24再次取得Match point，第一局由意大利以26比24取得。

第二局意大利反而一直領先，和塞爾維亞保持約兩至三分的距離，休息前更拉開至14比10。休息後意大利繼續領先，並以25比20再下一城，結束第二局。

第三局一開始意大利便領先三分，即使塞爾維亞速叫暫停，之後仍無阻意大利氣勢如虹，最後以25比20直落連贏三局，順利晉級四強。