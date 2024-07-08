巴黎奧運｜「字母哥」帶領希臘取得入場券　當錫無緣奧運

巴黎奧運的男子籃球項目，在周日（7日）進行了最後4個席位的爭奪。當中希臘在NBA球星安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）個人獨取23分下，以80:69擊敗克羅地亞，自2008年後再次獲得奧運參賽資格。而波多黎各就在主場擊敗立陶宛，令這支3屆銅牌球隊連續兩屆未能晉級。

奧運男子籃球的最後4個席位，分別在西班牙、拉脫維亞、希臘及波多黎各舉行最後的淘汰賽。當中在西班牙的賽站，西班牙決賽擊敗巴哈馬取得奧運資格，而巴西就在拉脫維亞的賽站，擊敗主場的拉脫維亞晉級。至於在希臘的賽站就獲得更多的關注，因為除了希臘之外，還有今季帶領達拉斯獨行俠晉級總決賽的當錫（Luka Doncic）所在的斯洛文尼亞。只是希臘在之前的四強將斯洛文尼亞淘汰，令當錫無緣二度出戰奧運。在周日的決賽，希臘面對克羅地亞，在「字母哥」安迪杜甘普取得23分及8個籃板下，成功擊敗克羅地亞，取得奧運的入場券。