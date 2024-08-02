巴黎奧運｜尼日利亞女飛人因國家漏報名慘失100米參賽資格

人生不如意事十常八九，又豈能盡如人意呢？香港三鐵選手伍泰龍，因戰衣入水未能完成賽事，賽後失聲痛哭「四年準備，兩分鐘完，我還配稱為奧運選手嗎？」，賺人熱淚。不過，尼日利亞短跑好手奧菲莉（Favour Ofili）更不好過，她明明取得女子100米跑參賽資格，但周五才發現自己不在名單之列，原來國家冇幫佢報名！

該21歲跑手擅長短跑和接力賽，原本應該報名參加100米、200米、4X100米賽事，結果卻發現無緣角逐百米跑。她在IG控訴說：「真是莫大遺憾！我剛知道不能參加100米跑。我努力4年才贏得參賽資格，尼日利亞田徑總會和奧委會竟然報名出現失誤，忘記幫我報名！……如果不追求相關人等責任，我們還能相信他們嗎？！」