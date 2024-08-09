巴黎奧運｜居里轟36分救主！ 夢之隊第四節追17分反勝 闖決賽惡鬥法國

塞軍第三節拉開比分 美國眾志成城餘3分鐘追平 史提芬居里於第三節手感繼續火熱，再射入2個三分球；然而仍然敵不過塞爾維亞的團體籃球，塞軍第三節再轟入5球三分球，完結第三節時塞軍進一步領先76:63。 「夢之隊」於第四節當然狂追，比賽尚餘7分鐘之際，今場表現一般的杜蘭特（Kevin Durant）射入三分球，再搏到祖傑犯規，令這名塞爾維亞核心四犯，其後美國發球傳予迪雲布克（Devin Booker）再入一球三分球，將差距追至5分。其後美國男籃再憑著安比（Joel Embiid）及勒邦占士多次單打得手，於剩餘3分鐘30秒下終於追平84:84。

「咖哩」全場狂轟9球三分 勒邦占士「三雙」 比賽最後3分鐘，史提芬居里以一球三分、以及一球抄截後快攻上籃，一口氣拿下5分救主。 最終塞爾維亞於領先頭三節的情況下，始終功虧一簣，以91:95不敵美國男籃。「夢之隊」於第四節顯示可怕實力，一節比數為32:15之餘，命中率更是驚人的76%（17射13中）。史提芬居里射入9球三分，攻入全場最高的36分；而勒邦占士則交出16分、12籃板、10助攻的「三雙」數據。

法國四強鬥德國 同樣開波先落後 至於「夢之隊」決賽對手將會是東道主法國，主場出擊的法國於四強對陣德國。雖然首節落後七分，但仍能從後追上，於第四節中段一度領先13分。 然而德國並未言棄，多球三分得手，最後30秒將比分追至68:70，僅差兩分。