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體育
2024-08-09 05:22:00

巴黎奧運｜居里轟36分救主！　夢之隊第四節追17分反勝　闖決賽鬥法國

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巴黎奧運｜居里轟36分救主！　夢之隊第四節追17分反勝　闖決賽惡鬥法國

巴黎奧運｜居里轟36分救主！　夢之隊第四節追17分反勝　闖決賽惡鬥法國

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巴黎奧運男子籃球決賽組合出爐，將由「夢之隊」美國男籃對陣東道主法國男籃。

美國男籃四強惡鬥由三屆NBA最有價值球員領軍的祖傑（Nikola Jokic）的塞爾維亞，雖然塞爾維亞於三節後一度領先13分，但「夢之隊」勝在實力強橫，第四節一口氣連追17分，最終在史提芬居里（Stephen Curry）射入9個三分攻下36分，及勒邦占士（LeBron James）交出「三雙」下，以95:91反勝。這場四強比賽充滿高低起伏，張力堪比決賽，亦難得見到美國「夢之隊」成員拼盡所有。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

今場男子籃球四強座上星光熠熠，包括安東尼（Carmelo Anthony）、加素（Pau Gasol），以及著名美國饒舌歌手Travis Scott。（美聯社） 今場男子籃球四強座上星光熠熠，包括安東尼（Carmelo Anthony）、加素（Pau Gasol），以及著名美國饒舌歌手Travis Scott。（美聯社） 今場男子籃球四強座上星光熠熠，包括安東尼（Carmelo Anthony）、加素（Pau Gasol），以及著名美國饒舌歌手Travis Scott。（美聯社）

「夢之隊」半場不敵「三分雨」　塞軍暫領先11分

甫開賽美國隊受盡考驗，塞爾維亞於第一節下「三分雨」，攻入五個三分，首節領先8分，令人驚喜。

正當所有觀眾以為「夢之隊」會於第二節從後追上，塞爾維亞卻愈打愈順，令美國男籃一度落後17分之多。雖然「夢之隊」其後力追，亦有史堤芬居里半場射入六個三分球攻入20分，但上半場仍以43:54的比數，落後11分。

巴黎奧運｜美國男籃旗開得勝　26分大勝塞爾維亞　杜蘭特9射8中取23分

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由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社） 由祖傑領軍的塞爾維亞，半場領先美國隊11分，令人大跌眼鏡。（美聯社）

塞軍第三節拉開比分　美國眾志成城餘3分鐘追平

史提芬居里於第三節手感繼續火熱，再射入2個三分球；然而仍然敵不過塞爾維亞的團體籃球，塞軍第三節再轟入5球三分球，完結第三節時塞軍進一步領先76:63。

「夢之隊」於第四節當然狂追，比賽尚餘7分鐘之際，今場表現一般的杜蘭特（Kevin Durant）射入三分球，再搏到祖傑犯規，令這名塞爾維亞核心四犯，其後美國發球傳予迪雲布克（Devin Booker）再入一球三分球，將差距追至5分。其後美國男籃再憑著安比（Joel Embiid）及勒邦占士多次單打得手，於剩餘3分鐘30秒下終於追平84:84。

塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社） 塞爾維亞頭三節可謂打出完美表現，可惜面對的是實力恐怖的美國男籃。（美聯社）

「咖哩」全場狂轟9球三分　勒邦占士「三雙」

比賽最後3分鐘，史提芬居里以一球三分、以及一球抄截後快攻上籃，一口氣拿下5分救主。

最終塞爾維亞於領先頭三節的情況下，始終功虧一簣，以91:95不敵美國男籃。「夢之隊」於第四節顯示可怕實力，一節比數為32:15之餘，命中率更是驚人的76%（17射13中）。史提芬居里射入9球三分，攻入全場最高的36分；而勒邦占士則交出16分、12籃板、10助攻的「三雙」數據。

美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社） 美國男籃眾成員今場施展渾身解數才能艱難反勝塞爾維亞，賽後當然大肆慶祝。（美聯社）

法國四強鬥德國　同樣開波先落後

至於「夢之隊」決賽對手將會是東道主法國，主場出擊的法國於四強對陣德國。雖然首節落後七分，但仍能從後追上，於第四節中段一度領先13分。

然而德國並未言棄，多球三分得手，最後30秒將比分追至68:70，僅差兩分。

德國對法國的四強比賽，兩國的籃球傳奇奴域斯基（Dirk Nowitzki）及東尼柏加（Tony Parker）皆為座上客。（美聯社）

德國對法國的四強比賽，兩國的籃球傳奇奴域斯基（Dirk Nowitzki）及東尼柏加（Tony Parker）皆為座上客。（美聯社）

法國疑似「主場哨」　成功反勝德國闖決賽

比賽到末段出現爭議判決，德國球員華拿（Franz Wagner）於最後12秒搶下籃板，然後法國得分後衛科尼亞（Evan Fournier）疑似跘倒華拿後出界，但球證並未吹罰，判決德國出界。

最終法國以73:69擊敗德國，去季NBA新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場表現失靈，以16射4中的命中率僅得10分，而三分球命中率更只有12.5%。倘若雲班耶馬想挑戰「夢之隊」，務必於決賽打出醒神表現。

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法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社） 法國於四強險勝德國四分，晉身決賽。（美聯社）

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