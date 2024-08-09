巴黎奧運男子籃球決賽組合出爐，將由「夢之隊」美國男籃對陣東道主法國男籃。
美國男籃四強惡鬥由三屆NBA最有價值球員領軍的祖傑（Nikola Jokic）的塞爾維亞，雖然塞爾維亞於三節後一度領先13分，但「夢之隊」勝在實力強橫，第四節一口氣連追17分，最終在史提芬居里（Stephen Curry）射入9個三分攻下36分，及勒邦占士（LeBron James）交出「三雙」下，以95:91反勝。這場四強比賽充滿高低起伏，張力堪比決賽，亦難得見到美國「夢之隊」成員拼盡所有。
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「夢之隊」半場不敵「三分雨」 塞軍暫領先11分
甫開賽美國隊受盡考驗，塞爾維亞於第一節下「三分雨」，攻入五個三分，首節領先8分，令人驚喜。
正當所有觀眾以為「夢之隊」會於第二節從後追上，塞爾維亞卻愈打愈順，令美國男籃一度落後17分之多。雖然「夢之隊」其後力追，亦有史堤芬居里半場射入六個三分球攻入20分，但上半場仍以43:54的比數，落後11分。
巴黎奧運｜美國男籃旗開得勝 26分大勝塞爾維亞 杜蘭特9射8中取23分
塞軍第三節拉開比分 美國眾志成城餘3分鐘追平
史提芬居里於第三節手感繼續火熱，再射入2個三分球；然而仍然敵不過塞爾維亞的團體籃球，塞軍第三節再轟入5球三分球，完結第三節時塞軍進一步領先76:63。
「夢之隊」於第四節當然狂追，比賽尚餘7分鐘之際，今場表現一般的杜蘭特（Kevin Durant）射入三分球，再搏到祖傑犯規，令這名塞爾維亞核心四犯，其後美國發球傳予迪雲布克（Devin Booker）再入一球三分球，將差距追至5分。其後美國男籃再憑著安比（Joel Embiid）及勒邦占士多次單打得手，於剩餘3分鐘30秒下終於追平84:84。
「咖哩」全場狂轟9球三分 勒邦占士「三雙」
比賽最後3分鐘，史提芬居里以一球三分、以及一球抄截後快攻上籃，一口氣拿下5分救主。
最終塞爾維亞於領先頭三節的情況下，始終功虧一簣，以91:95不敵美國男籃。「夢之隊」於第四節顯示可怕實力，一節比數為32:15之餘，命中率更是驚人的76%（17射13中）。史提芬居里射入9球三分，攻入全場最高的36分；而勒邦占士則交出16分、12籃板、10助攻的「三雙」數據。
法國四強鬥德國 同樣開波先落後
至於「夢之隊」決賽對手將會是東道主法國，主場出擊的法國於四強對陣德國。雖然首節落後七分，但仍能從後追上，於第四節中段一度領先13分。
然而德國並未言棄，多球三分得手，最後30秒將比分追至68:70，僅差兩分。
法國疑似「主場哨」 成功反勝德國闖決賽
比賽到末段出現爭議判決，德國球員華拿（Franz Wagner）於最後12秒搶下籃板，然後法國得分後衛科尼亞（Evan Fournier）疑似跘倒華拿後出界，但球證並未吹罰，判決德國出界。
最終法國以73:69擊敗德國，去季NBA新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場表現失靈，以16射4中的命中率僅得10分，而三分球命中率更只有12.5%。倘若雲班耶馬想挑戰「夢之隊」，務必於決賽打出醒神表現。