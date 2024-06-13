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體育
2024-06-13 14:19:34

巴黎奧運｜巴勒斯坦稱逾300體育代表死於加沙戰事　暫時僅得1人獲參賽資格

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巴勒斯坦足協主席在記者會表達巴勒斯坦運動員的處境。(路透社)

巴勒斯坦足協主席在記者會表達巴勒斯坦運動員的處境。(路透社)

巴黎奧運會將在下月展開，受以巴戰事影響的巴勒斯坦就表示，他們目前只有1名的運動員取得奧運資格，並期望獲得國際奧委會的外卡，而他們更指在加沙的戰事中，有逾300多運動員、裁判以及官員在戰爭中死亡。

身兼巴勒斯坦足協及奧委會主席的拉朱布（Jibril Rajoub）在周三（12日）召開記者會，講述該國運動員目前的情況：「我們只有一名跆拳道運動員，已經取得奧運資格。我們將會有最少有6至8人（參與）。我們還有其他機會，如在柔道、拳擊、舉重及游泳，他們都在巴勒斯坦以外，他們獲一些國家邀請，在世界各地進行訓練。」他表示，其他的運動員在等候國際奧委會向他們提供外卡參賽。國際奧委會可以向一些國家及地方提供參賽的外卡，以展示奧運會的全球性。而賽事會在7月26日展開。

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拉朱布又表示，自2023年10月的戰事開始，巴勒斯坦有超過300名運動員、體育裁判以及官員在戰事中被殺，而加沙內的所有體育設施被毀。他指：「數以百計被埋在瓦礫之下，還有數以百計的被佔領者壓迫。我們被對方壓迫及侵犯，所有的巴勒斯坦人都受這種的壓迫。」他又表示，巴勒斯坦的運動員獲得多個阿拉伯國家的支援，當中包括科威特、卡塔爾、利比亞及埃及。他指：「在巴黎奧運會上我們會在這全球盛事中，展示出我們代表着巴勒斯坦。」

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