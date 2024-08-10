巴黎奧運｜巴基斯坦奪金英雄靠眾籌參賽　宿敵助覓標槍備戰

巴基斯坦今屆奧運摘得首金！巴基斯坦標槍好手納迪姆（Arshad Nadeem）在男子標槍決賽，以打破奧運紀錄的92.97米，壓倒勁敵印度的卓柏（Neeraj Chopra）奪金。這是巴基斯坦歷來第4面奧運金牌，之前3面全部來自曲棍球，換言之，這是首枚個人賽事金牌。 納迪姆故事相當勵志，他出身貧窮，和大部分巴基斯坦國人一樣物資短缺，父親是一名建築工人，卻要養活8兄弟姐妹，小時候每年只有一次吃肉的機會。巴基斯坦人喜歡板球，納迪姆也不例外，後來他哥哥建議他玩標槍，不過當地田徑運動未發展，標槍更是罕有物，納迪姆和隊友只能扔木棍作練習。

只能扔木棍作練習 當地也沒有專業田徑場，納迪姆只能在板球場練習。到後來有點成績，他才擁有第一支練習用標槍，過去7年一直在用，雖然後來用到有點殘破，但也不捨不得也沒有錢更換。事實上，納迪姆要向親友募捐，才能去其他地方練習和比賽。 巴黎奧運前，納迪姆的標槍壞掉了，當時亦敵亦友的印度名將卓柏也主動發文幫他，讓他及時獲得援助，體現奧運精神！幾經波折才得到一枝合乎國際標準的訓練標槍，所以納迪姆的奪金一擲更見難能可貴。

爭取資源去改善田徑發展 比賽當時，在納迪姆的家鄉旁遮普省（Punjab），村民在露天電視為他打氣，希望這位27歲選手能為國爭光。最終，納達姆也不負所托奪金而回，「當槍離手一刻，我就知道它可能打破奧運紀錄。」納迪姆說。 這一擲不但改變了他的人生，相信亦為他的國民爭取到資源去改善田徑發展，讓當地青年有一展所長的機會：「對巴基斯坦來說，這面金牌非常重要。」 原文刊登於 Yahoo 體育