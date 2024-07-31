巴西排球員火影魂爆發 Darlan Souza發球前結印、手臂刺排球少年標語｜巴黎奧運

2024 年巴黎奧運男子排球項目賽事正如火如荼進行當中，在 27 日意大利對上巴西的比賽中，有眼尖網友意外發現巴西隊選手 Darlan Souza 在發球前的神祕手勢。這發球儀式無疑是《火影忍者》的結印，Darlan 的有趣習慣曾多次在運動賽事的轉播中被鏡頭捕捉到，結印已然變成了他的招牌動作，連在與愛迪達的合作貼文中，Darlan 都免不了要來個一手。 巴黎奧運｜香港運動員及焦點賽事一覽 本地電視台免費直播

Darlan 以其獨特的動漫愛好而聞名 Darlan Souza，2002 年 6 月 24 日出生於巴西里約熱內盧，高度為1.93米，扣球高度為3.7米，是巴西男子排球國家隊的主力選手，司職副攻手。他在 2022 年世界排球錦標賽中代表巴西奪得銅牌，並迅速成為球隊的核心人物。Darlan 年少成名，2018 年時，他帶領巴西贏得了南美 U19 錦標賽冠軍，並獲選為賽會最佳球員。 除了在場上的出色表現，Darlan 還以其獨特的動漫愛好而聞名。他的手臂上刺有《排球少年》中稻荷崎高校加油團的應援標語「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」，這顯示了他對日本動漫文化的熱愛。此外，他在發球前的結印手勢更是讓人印象深刻，這一動作源自於他對《火影忍者》的喜愛。