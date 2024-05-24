巴黎奧運｜帆船隊連續兩屆入圍　貝俊龍／阿輝／祥傑初戰奧運鬥志高昂

三名香港帆船運動員貝俊龍、阿輝和祥傑將參加巴黎 2024 奧運會，這也標誌著帆船隊連續第二屆入圍奧運項目。將於7月出戰2024巴黎奧運的香港帆船隊今日（24日）會見傳媒，分享目標及備戰情況。
三位運動員希望能在奧運舞台表現出最好水平
三位運動員包括男子ILCA7級的貝俊龍及男子49人級組合阿輝/祥傑均是首戰奧運，同樣對獲資格感興奮，不過就表明未有特別定下成績上的目標，僅希望能在奧運舞台表現出最好水平，並向世界級選手學習。
Nicholas成功爭取奧運資格完小時候夢想
24歲的美蘇混血兒貝俊龍（Nicholas Halliday）去年年底於「亞洲帆船錦標賽暨巴黎2024奧運亞洲及大洋洲區資格賽」上稱王，成功取得取得男子ILCA 7單人帆船賽入場券，這位美國與蘇格蘭的混血兒直言高興：「我在東京奧運時已有嘗試爭取資格，很開心今次終於成功，這是我在小時候的夢想！」貝俊龍母親亦是帆船運動員，在他8歲時已讓他學習帆船，並自15歲開始代表香港出賽。
Nicholas透露他之前並沒有中文名字，直至2018年更換香港護照時希望有個中文名，於是與體院的體能教練商議一個中文名，笑言僅花5分鐘便得出貝俊龍這個名字：「這是我跟體能教練討論5分鐘而來的，沒有什麼特別意思，只是覺得『龍』很酷，『俊』很不錯，而貝是我原姓（Bezy）的譯音。」
貝俊龍在2018雅加達巨港亞運列第7名，去年杭州亞運則排第4名，經過兩次亞運洗禮後踏上奧運舞台，他指未有特別定目標：「這是我的第一次奧運，去屆與資格擦身而過，這次我沒有太大期望，只希望表現到自己的最好，看看自己最後取得怎樣的排名，還有就是向最頂尖的選手學習。」巴黎奧運帆船比賽於馬賽舉行，貝俊龍下周便會出發前往當地備戰，適應當地環境與風向，直至奧運展開。
祥傑及阿輝直言感到努力終於有回報
帆船賽」上，取得第7名趕上巴黎奧運「尾班船」，他憶述當時根本難以置信，「像是解脫，很驕傲，覺得我們終於做到了。我們都沉醉了在當下，坦白至直至現在我仍在享受。」
兩人自2018年開始拍檔，上屆東京奧運與資格只差一分，讓今次成功更難能可貴，「覺得努力終於有回報，當然是需要一點抗壓力，證明了我們有能力反彈。」
對於首度出戰奧運的目標，祥傑及阿輝明言未感壓力：「我們會被看低一線，不會被視為威脅，所以沒太多壓力，可以好好比賽。」祥傑就認為做好自己最重要，「我們把奧運當普通比賽，讓自己發揮出技術與潛能，只要做到最好，我們就能面帶笑容地離開。」兩人同樣於下週前赴前往馬賽訓練，他們形容馬賽水域漂亮，具挑戰性且充滿「機會」。
巴黎奧運帆船項目將於7月28至8月8日舉行，祥傑及阿輝的男子49人項目將會在7月28日至8月1日舉行，其中最後一日為獎牌戰；貝俊龍出戰的ILCA 7項目則於8月1日至5日上演，港將力爭進入8月6日的獎牌賽。