巴黎奧運｜帆船隊連續兩屆入圍　貝俊龍／阿輝／祥傑初戰奧運鬥志高昂

三位運動員包括男子ILCA7級的貝俊龍及男子49人級組合阿輝/祥傑均是首戰奧運，同樣對獲資格感興奮，不過就表明未有特別定下成績上的目標，僅希望能在奧運舞台表現出最好水平，並向世界級選手學習。

Nicholas成功爭取奧運資格完小時候夢想

24歲的美蘇混血兒貝俊龍（Nicholas Halliday）去年年底於「亞洲帆船錦標賽暨巴黎2024奧運亞洲及大洋洲區資格賽」上稱王，成功取得取得男子ILCA 7單人帆船賽入場券，這位美國與蘇格蘭的混血兒直言高興：「我在東京奧運時已有嘗試爭取資格，很開心今次終於成功，這是我在小時候的夢想！」貝俊龍母親亦是帆船運動員，在他8歲時已讓他學習帆船，並自15歲開始代表香港出賽。

Nicholas透露他之前並沒有中文名字，直至2018年更換香港護照時希望有個中文名，於是與體院的體能教練商議一個中文名，笑言僅花5分鐘便得出貝俊龍這個名字：「這是我跟體能教練討論5分鐘而來的，沒有什麼特別意思，只是覺得『龍』很酷，『俊』很不錯，而貝是我原姓（Bezy）的譯音。」

貝俊龍在2018雅加達巨港亞運列第7名，去年杭州亞運則排第4名，經過兩次亞運洗禮後踏上奧運舞台，他指未有特別定目標：「這是我的第一次奧運，去屆與資格擦身而過，這次我沒有太大期望，只希望表現到自己的最好，看看自己最後取得怎樣的排名，還有就是向最頂尖的選手學習。」巴黎奧運帆船比賽於馬賽舉行，貝俊龍下周便會出發前往當地備戰，適應當地環境與風向，直至奧運展開。