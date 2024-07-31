巴黎奧運｜張博恆肖若騰 體操個人全能誓復前失

中國奧運代表團今日繼續在多個項目衝擊金牌，其中剛在男子體操團體賽中飲恨得銀的中國體操隊，陣內的年輕隊長張博恆與「老大哥」肖若騰，今晚11時30分將會在男子全能決賽中再度披甲上陣，力求挽回面子。同日女子雙人10米台跳水，最佳拍檔陳芋汐及全紅嬋出手，誓為國家跳水「夢之隊」衛冕這項目金牌。
國家隊出戰體操男團項目，在大好優勢下，最終僅負日本，兩度犯錯的小將蘇煒德賽後連番向隊友致歉，28歲的肖若騰也坦承失望，但明白總要接受：「我心情很複雜，一想到這個結果，我就會哭。我覺得人生總是這樣，很奇怪；我哭，可能是覺得自己沒發揮好，感到非常遺憾。」
肖若騰再鬥橋本大輝
收拾心情後，肖若騰今晚便要重新起步，這位上屆東京奧運男子個人全能銀牌得主，將全力彌補遺憾，尤其是他將再遇上在上屆個人全能項目，於爭議聲中把他壓倒而奪金的日本名將橋本大輝。不過，後者在之前團體賽中表現只屬一般，也許肖若騰爭金最大對手是其隊友後輩、首度參戰奧運的張博恆。
24歲的張博恆於資格賽以首名成績晉身決賽，本身已是2021年世錦賽及去年杭州亞運金牌得主，無論實力、技巧、狀態及心理均處頂峰，將是巴黎奧運個人全能賽的奪金大熱。
另邊廂，上屆東京奧運雙人10米台金牌得主之一的陳芋汐，今屆拍檔將由張家齊換上小師妹全紅嬋，二人近年亦敵亦友，在雙人賽橫掃各大錦標，在個人賽則互有勝負，每次交手均獲喻為「神仙打架」。今日下午5時的女子雙人10米跳台項目，這對拍檔誓要聯手將金牌拿下。