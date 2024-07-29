張家朗勁敵 Nick Itkin 年齡/國籍：24歲/美國

世界排名：第2

與張家朗對賽往績：3勝1負 24歲的Nick Itkin生於洛杉磯，來自運動世家，父母都是烏克蘭人，父親是前劍擊選手，母親和姐姐都是前韻律體操選手。儘管Nick Itkin同時擁有美國和烏克蘭國籍，但他最終選擇代表美國出賽，是東京奧運男花團體賽銅牌功臣，去年在世錦賽個人賽決賽不敵馬連尼，奪下亞軍。張家朗自2019年起共4次對戰Nick Itkin，前3次都吞敗，直至今年2月都靈大獎賽4強「決一劍」才以15：14贏得對賽首勝。 巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

張家朗勁敵 Mohamed Hamza 年齡/國籍：27歲/埃及

世界排名：第4

與張家朗對賽往績：2勝3負 在美國出生的咸沙出生於劍擊世界，父母及妹妹都是劍擊選手，父親Maher Hamza更是埃級國家隊教練。23歲的Maher Hamza雖然年紀輕輕，但已參加過2016里約奧運及東京奧運，兩屆賽事都在個人賽名列第7。2023年Maher Hamza取得生涯突破，稱霸FIE世界盃墨西哥站，成為首名奪得世界盃金牌的埃及男花劍手。他與張家朗的對賽往績為2勝3負，包括今年都靈及上海兩站大獎賽吞下兩連敗。 巴黎奧運│張家朗爭取衛冕 稱不會給自己太大壓力

張家朗勁敵 陳海翔（Alexander Massialas） 年齡/國籍：30歲/美國

世界排名：第7

與張家朗對賽往績：5勝3負 生於三藩市的Alexander Massialas是希臘、台灣混血兒，中文名字陳海翔。希臘裔父親Greg Massialas為兩屆奧運代表，同時連續三次擔任美國男子花劍隊教練，母親陳傳慧則來自台灣。妹妹陳海晴也是擊劍選手。2012年，年僅18歲的陳海翔已代表美國參加倫敦，是劍隊最年輕成員。2016年里約奧運獨取個人賽銀牌及團體賽銅牌。多次榮登「世一」的陳海翔在FIE國際賽成績斐然，共奪7面世界盃及3面大獎賽金牌，揚言要刺走巴黎奧運金牌的他，與張家朗對賽往績亦佔上風，5勝3負中拿下最近的三連捷。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員