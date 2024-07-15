巴黎奧運│張家朗爭取衛冕　稱不會給自己太大壓力

巴黎奧運下星期開幕，劍擊港隊將派出2男2女運動員，分別出戰4個個人項目，包括男女子花劍和男女子重劍。
張家朗被視為港隊獎牌希望
現時世界排名第三、於男子花劍項目衛冕的張家朗，被視為港隊的獎牌希望。他說，作為運動員當然想奪得獎牌，但不會給自己太大壓力，會好好享受奧運會。他又說，第三次參加奧運，比賽的心態、打法和臨場應變都較以往成熟。
女子重劍「世界一姐」江旻憓上屆東京奧運個人賽第五名畢業，今屆亦是她第三次出戰奧運。她說，無論比賽輸贏，最重要是享受備戰過程，今次亦要為整個劍撃隊而戰。
19歲陳諾思首次躋身奧運
年僅19歲的女子花劍新星陳諾思首次躋身奧運。她2022年底才由青年組轉打成年組，去年奪亞運銅牌，今次是以「亞洲及大洋洲區」第二名成績直入奧運。現時世界排名19位的陳諾思說，自己仍有很多進步空間，取得奧運入場券已經是喜出望外，沒有定下成績目標，希望比賽時能發揮出應有水準。
28歲的港隊重劍代表何瑋桁亦是首次出戰奧運。他說目標是晉身8強，更希望自己屆時有超水準演出。何瑋桁去年奪得亞運銅牌，今年在奧運「亞洲及大洋洲區」資格賽封王，成功趕上奧運尾班車。他說，相隔12年再次有香港男子重劍運動員在奧運亮相，對他自己和重劍隊都別具意義。
原文刊登於 香港電台