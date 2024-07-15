巴黎奧運│張家朗爭取衛冕　稱不會給自己太大壓力

巴黎奧運下星期開幕，劍擊港隊將派出2男2女運動員，分別出戰4個個人項目，包括男女子花劍和男女子重劍。

張家朗被視為港隊獎牌希望

現時世界排名第三、於男子花劍項目衛冕的張家朗，被視為港隊的獎牌希望。他說，作為運動員當然想奪得獎牌，但不會給自己太大壓力，會好好享受奧運會。他又說，第三次參加奧運，比賽的心態、打法和臨場應變都較以往成熟。

女子重劍「世界一姐」江旻憓上屆東京奧運個人賽第五名畢業，今屆亦是她第三次出戰奧運。她說，無論比賽輸贏，最重要是享受備戰過程，今次亦要為整個劍撃隊而戰。