香港「劍神」的張家朗，在男子花劍個人賽決賽，擊敗日本選手飯村一輝，以15：11殺入決賽。將會迎戰世界排名13、22歲的意大利選手Pilippo Macchi，有望再度衝擊金牌！

張家朗與對手飯村一輝在國際擊劍總會（FIE）紀錄歷來的一次對賽，為2023年7月，當時由身材較矮的飯村一輝以15︰9取勝。第一節開始不足1秒，張家朗已經得分，但飯村一輝追回分數，更曾將張家朗拋離4分。雖然兩人身高相差甚遠，飯村一輝進攻敏捷。雙方勢均力敵，張家朗動作俐落，最後成功以15:11晉級決賽，只用兩分40秒便完賽。

八強挫法國強敵 16強挫中國莫梓維

張家朗在花劍個人賽首兩場都輕鬆地快速擊敗中國的莫梓維及加拿大的顧宏濤，八強面對法國的尼科治（Enzo Lefort）。法國劍手在首節表現不俗，先取2分領先。面對實力較強的尼科治，張家朗首節落後3:5。不過休息過後，張家朗第2節即連取3分反先。張家朗之後取回優勢逐漸拉開分差，一度領先11:8。但尼科治抵住壓力下，又再次反過張家朗，在完第2節比賽尼科治領先14:13。在第3節張家朗連取2分，以15:14再反勝晉級四強。

港隊教練：盼張家朗決賽保持信心 只須全力以赴

港隊教練Gregory Koenig在賽後接受訪問，稱讚張家朗面對強大的日本對手飯村一輝，仍然沈著氣、情緒穩定，希望張家朗能在決賽保持自信。被問到希望決賽對手是誰，Gregory Koenig則表示，要成為冠軍，必須有能力打敗所有人，所以只需要做好自己，全力以赴。