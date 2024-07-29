香港「劍神」的張家朗，在男子花劍個人賽連續兩場，以快速得分下，連續擊敗加拿大的顧宏濤及中國的莫梓維晉級八強。

上屆金牌得主，張家朗在首圈不用比賽，次圈面對加拿大的華裔劍手顧宏濤，在輕鬆不消3分鐘晉級後。16強面對來自中國的莫梓維，在今場比賽，張家朗表現輕鬆，一開始已先取3分。張家朗之後一度大幅將分數拉開7:2，不過莫梓維之後連取4分下，將比數一度追至6:8，之後莫梓維受傷要接受治療。首節張家朗稍為領先。