香港「劍神」的張家朗，在男子花劍個人賽連續兩場，以快速得分下，連續擊敗加拿大的顧宏濤及中國的莫梓維晉級八強。
上屆金牌得主，張家朗在首圈不用比賽，次圈面對加拿大的華裔劍手顧宏濤，在輕鬆不消3分鐘晉級後。16強面對來自中國的莫梓維，在今場比賽，張家朗表現輕鬆，一開始已先取3分。張家朗之後一度大幅將分數拉開7:2，不過莫梓維之後連取4分下，將比數一度追至6:8，之後莫梓維受傷要接受治療。首節張家朗稍為領先。
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第2節的比賽，張家朗再取4分領先，莫梓維之後雖然都有試圖追近，不過最後張家朗也僅用了不夠2節，以15:10擊敗莫梓維晉身八強。
首戰不消3分鐘晉級
在之前的次圈賽事，張家朗開賽1分15秒已經取得7分，將比數領先7:0。顧宏濤縱使之後連取2分，不過之後張家朗繼續發揮出色，結果在2分37秒就以15:5的比數擊敗對手晉級。
張家朗八強晚上10:20進行
張家朗八強對手，會是法國的尼科治（Enzo Lefort），比賽在晚上10時20分進行。港隊教練Gregory Koenig在賽後接受訪問，表示今場向張家朗表示要專注每一分的比賽，並且指不能輕敵。他又說上屆冠軍已是過去，因此要張家朗專注在目前的比賽。
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巴黎奧運 張家朗賽程
- 7月29日10:20PM 男子花劍個人賽8強＊
- 7月30日01:50AM 男子花劍個人賽四強＊
- 7月30日03:05AM 男子花劍個人賽銅牌賽＊
- 7月30日03:55AM 男子花劍個人賽金牌賽＊
- ＊（假如晉級）