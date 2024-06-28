巴黎奧運在7月至8月舉行，為支持香港運動員，信和集團旗下4大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將以高清大電視直播賽事，凝聚熱烈氣氛。而「大師兄」前香港男子劍擊運動員張小倫及羽毛球手伍家朗亦有出席，雙雙為首次任評述員而緊張。

信和集團旗下4大商場包括 奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場 ，將與各大電視台以高清大電視直播精彩賽事，當中奧海城更同一時間提供其中3個電視台的賽事直播，在430吋高清電視前一同觀賞賽事。商場舉辦多個體育活動，送出獎賞總值逾130萬港元，參與在信和集團旗下商場逾50個運動及奧運相關活動，有機會贏取豐富獎品。商場更會推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動，包括消費換領運動禮品、商場現金券及購物優惠總值超過3,000萬港元。

張小倫和伍家朗首次擔任評述員

前香港男子劍擊運動員張小倫表示很高興就上次參與東京奧運過後，發現得到了市民支持，增加了凝聚力。他為張家朗等劍手打氣︰「作為運動員面對如此大型的國際比賽一定很大壓力，但我希望各參賽運動員可以將壓力化為動力，於比賽時保持信心，祝願他們在奧運會中再創佳績，並以平常心面對及享受過程。

今屆亦是張小倫首次成為評述員，他直言心情亦非常緊張︰「但我會做好準備，例如比賽前了解各運動員的往績、經驗以及對賽次數，讓大家看得出我的專業。」