巴黎奧運在7月至8月舉行，為支持香港運動員，信和集團旗下4大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將以高清大電視直播賽事，凝聚熱烈氣氛。而「大師兄」前香港男子劍擊運動員張小倫及羽毛球手伍家朗亦有出席，雙雙為首次任評述員而緊張。
信和集團為慶祝奧運舉辦各種活動和獎金
信和集團旗下4大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，將與各大電視台以高清大電視直播精彩賽事，當中奧海城更同一時間提供其中3個電視台的賽事直播，在430吋高清電視前一同觀賞賽事。商場舉辦多個體育活動，送出獎賞總值逾130萬港元，參與在信和集團旗下商場逾50個運動及奧運相關活動，有機會贏取豐富獎品。商場更會推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動，包括消費換領運動禮品、商場現金券及購物優惠總值超過3,000萬港元。
張小倫和伍家朗首次擔任評述員
前香港男子劍擊運動員張小倫表示很高興就上次參與東京奧運過後，發現得到了市民支持，增加了凝聚力。他為張家朗等劍手打氣︰「作為運動員面對如此大型的國際比賽一定很大壓力，但我希望各參賽運動員可以將壓力化為動力，於比賽時保持信心，祝願他們在奧運會中再創佳績，並以平常心面對及享受過程。
今屆亦是張小倫首次成為評述員，他直言心情亦非常緊張︰「但我會做好準備，例如比賽前了解各運動員的往績、經驗以及對賽次數，讓大家看得出我的專業。」
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伍家朗因獲鼓勵而感動
香港男子羽毛球運動員伍家朗分享到上次比賽設商場直播，發現原來現場站滿了人，沒想到能得到如此的關注。「作為運動員，比賽期間收到到香港市民及親友的打氣說話祝福，非常感動。雖然比賽期間要專心備戰，未必可以即時回應，但我肯定全部都收到並對我有很大的鼓勵。」他對於成為評述員也感到很緊張，也做了很多準備工作。嘗試享受新挑戰。
巴黎奧運新興運動霹靂舞
香港霹靂舞運動員施嘉鑫表示：「霹靂舞很熱血，非常吸引他。每次花了很長的時間去練習新動作，會得到很大的成功感。」亦對於電視台上作為評述員感到很期待。而霹靂舞運動員曾子驊認為霹靂舞的動作配上音樂令他非常喜歡，希望新一代的舞者能代表香港出賽。