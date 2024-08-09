巴黎奧運｜德跳水選手質疑中國成功模式︰我不想三年見不到家人

中國跳水隊在巴黎奧運繼續制霸，惟其成功模式卻引起其他對手非議。有德國跳水選手直言，自己不願意獲得金牌而失去私人生活，「中國絕對是世界一流水平，但問題是我絕不願意為金牌而三年都見不到家人。」

德國選手Timo Barthel及Jaden Shiloh在男子雙人10米跳台決賽跳出364.41分的成績排名第7，中國選手練俊傑及楊昊以總分490.35分奪金。Timo Barthel及後接受德媒採訪時，大讚中國實力強勁，「我不知道以前是否見過490分，中國絕對是世界一流水平，與我們有極大差距。在德國，獎牌亦很重要，但無論我們排名第四或第七，都沒有太大區別。在這方面，我為我們感到自豪，為成功獲得決賽資格感到滿意。」