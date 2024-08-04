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體育
2024-08-04 20:47:49

巴黎奧運｜性別爭議兩選手鎖定獎牌　希莉芙高呼「我是女人」獲對手送上祝福

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匈牙利哈莫莉賽後與希莉芙握手。(美聯社)

匈牙利哈莫莉賽後與希莉芙握手。(美聯社)

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陷入性別爭議的兩位拳擊選手，阿爾及利亞的希莉芙（Imane Khelif）與中華台北的林郁婷，都分別在自己的項目打入四強，提早鎖定獎牌。當中希莉芙的對手，匈牙利的哈莫莉（Anna Luca Hamori）更指這是一場很好的比賽，並祝福希莉芙，化解了之前質疑。

被國際拳擊協會（IBA）在去年的世錦賽中，聲稱她的性別檢測未能通過，在決賽前數小時取消資格，希莉芙因此捲入性別爭議。然而家人及阿爾及利亞當局都多次澄清，國際奧委會（IOC）亦表明IBA的指控屬無理，但仍外界仍在批評希莉芙的參賽資格。

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兩位拳手賽後擁抱。(美聯社) 不少阿爾及利亞人入場支持打氣。(美聯社) 阿爾及利亞人的希莉芙打入四強穩奪獎牌。(美聯社) 阿爾及利亞人的希莉芙打入四強穩奪獎牌。(美聯社)

匈牙利拳手：這狀況不是她的錯

在上周末（3日）舉行的八強戰，希莉芙對手的哈莫莉突在社交媒體上質疑不公。在比賽後，希莉芙激動在台上高呼「我是女人」，而被擊敗的哈莫莉，賽後仍有在擂台上與希莉芙握手，希莉芙也為對手壓開擂台的繩角上落。哈莫莉賽後表示：「今日對我們來說都是很艱難的一日，我只想說，這是一場很好的比賽。我祝希莉芙之後好運，並非常感激你。」

她之後又表示：「我不會講的對手一句壞話。在過去幾日對所有人都很困難。我需要尊重她，我沒有對她有不好的想法，這狀況不是她的錯。我們大家都在戰鬥，這就是現況，可能未來會有不同。不過這情況沒有破壞了我的奧運會。」

希莉芙就表示：「我感覺很好。這是阿爾及利亞首面女子拳擊獎牌，我非常高興。我想多謝來自世界以及阿拉伯世界的人，非常感謝。」阿爾及利亞的總統特本（Abdelmadjid Tebboune）賽後悖在社交媒體上表示：「你是阿爾及利亞、阿爾及利亞的女性及阿爾及利亞拳擊的光榮。我們會站在你一邊，不論你的結果如何。祝你未來兩圈好運以及繼續向前邁進。」

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