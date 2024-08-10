巴黎奧運｜性別爭議無阻卡利芙勇奪金牌　吳愉摘中國女子拳擊第二金

在2024巴黎奧運女子拳擊賽場上，阿爾及利亞拳手卡利芙（Imane Khelif）在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳，為阿爾及利亞贏得金牌。而中國選手吳愉則在女子50公斤級決賽中，以4:1擊敗土耳其拳手卡基露古（Buse Naz Çakıroğlu），為中國拳擊隊取得本屆奧運女子拳擊第2面金牌。
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阿爾及利亞拳手卡利芙金牌奪冠
卡利芙在女子66公斤級決賽中，以壓倒性的5:0擊敗中國選手楊柳，卡利芙曾在賽前表示希望讓阿爾及利亞與整個阿拉伯世界感到驕傲。卡利芙曾捲入性別爭議風波，這場比賽的結果對她來說意義重大，她在賽後難掩興奮之情，甚至高興地坐在團隊成員肩上，手持國旗開心繞場。
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吳愉奪得中國女子拳擊今屆第二金
同日比賽中，中國選手吳愉在女子50公斤級決賽中，以4:1擊敗土耳其拳手卡基露古，為中國拳擊隊取得本屆奧運女子拳擊第二面金牌。這場比賽中，吳愉展現了優越的技術和戰術，三輪比賽中均佔據上風，最終成功摘金。
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