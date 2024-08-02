巴黎奧運｜意大利女拳手面對性別爭議選手46秒退賽　及後作出道歉（更新）

林郁婷和希莉芙去年被取消資格的世界錦標賽是由國際拳擊協會（IBA）所主辦，有關協會的主席是俄羅斯人，在去年6月被IOC剝奪其國際體育協會代表資格。在周三（7月31日）IBA指他們取得二人的代表資格是因為「維護公平性及比賽誠信」。IBA亦表示，他們沒有進行睪酮素的檢查，只是進行了獨立而獲證證的測試，但沒透露詳情。該組織僅指出二人在對女性的比賽時會有較高的優勢。IBA又指，林郁婷事後沒有提出上訴，而希莉芙在提出上訴後亦已撤回。 IOC批指控源自武斷決定 IOC在周四（1日）再發聲明批評IBA，指林郁婷及希莉芙是「IBA任意決定的受害者」，指「在IBA世錦賽2023結束之時，他們在沒有經過程序被突破被取消資格。目前對兩名運動員的攻擊，只是基於武斷的決定。這決定完全是沒有根據任何適當程序下完成。尤其是考慮在過去多年來完成了頂級的賽事。這做法與良好管治是背道而馳。」 希莉芙在下一圈會對匈牙利的拳手哈莫莉（Anna Luca Hamori），她在接受訪問表示：「我的精神是永不放棄，這無論是發生甚麼。（卡蓮妮退賽）這是她的選擇，我可以保證我會戰到最後，我們就看之後發生甚麼。我不知道真相如何，我也不在乎，我只是想要贏。」