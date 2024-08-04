巴黎奧運｜所羅門體育總會「謎之操作」　長跑選手尷尬硬闖100米賽事

奧運是運動員的舞台，體育總會的角色至關重要。繼尼日利亞女飛人因報錯名，無緣角逐100米跑後，田徑場上再爆風波，所羅門群島的費莉素雅（Sharon Firisua）在女子百米跑初賽以14秒31「龜速」跑畢全程，恐怕有力爭奪奧運史上最慢的紀錄。原因係簡單，費莉素雅根本不是「飛人」，從來冇參與過頂級100米賽事，她真正身份是位長跑選手！

女子1,500米跑紀錄保持者

30歲的費莉素雅是位長跑選手，閒閒地都1,500米起標，還會出戰3,000米、5,000米、15,000米，甚至馬拉松賽事，惟獨這輩子都未參加過100米比賽，想不到第一次就在體育殿堂奧運會上。

不過，這不是費莉素雅第一次參戰五環，她在里約奧運戰參加過5,000米跑，3年前在東京奧運參加馬拉松，以3小時2分10秒排名72位。費莉素雅可算是國家英雄，是所羅門群島的女子1,500米跑紀錄保持者、東奧和巴黎奧運的國家持旗手；那麼，她怎麼會報名跑100米？