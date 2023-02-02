巴黎奧運︱拉脫維亞或加入杯葛　指容俄羅斯運動員參賽不可接受

國際奧委會（IOC）容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員，參與巴黎奧運的爭議持續發酵。繼烏克蘭表示考慮會以杯葛回應國際奧委會的決定之後，波羅的海三國的拉脫維亞也表示可能會加入烏克蘭的杯葛行動。拉國的外長指，容許俄國及白俄運動員參與是「不可接受」。
IOC在表示正尋找可行方法讓俄羅斯及白俄運動員參與奧運之後，事件在體壇引發極大爭議。雖然亞奧理事會已決定容許兩國運動員參與延期至今年舉行的杭州亞運，以爭取奧運入場券，但仍受到多方面批評。
早前烏克蘭的體育部長已表明，如果俄羅斯及白俄羅斯運動員不可能在戰爭持續之下參與國際賽事，並表示會因此杯葛明年的巴黎奧運。與俄羅斯接壤的拉脫維亞，再次向烏克蘭表示支持。拉國奧委會指，運動員參與奧運將是鼓吹戰爭進一步升級，以及讓戰爭罪行以及暴力正當化。他們指，在烏克蘭的戰事持續之下，讓俄羅斯以及白俄羅斯運動員無論以任何旗幟之下參賽，都是不能接受。
✊🏼🇺🇦 @Olympics @iocmedia #RoadToParis2024 pic.twitter.com/4jQbvVQHzn— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 1, 2023
波羅的海三國拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞的體育部長，將會在周四（2日）向IOC提出抗議，要求IOC繼續禁止兩國參與所有國際賽事。
烏克蘭十項全能運動員前線陣亡
烏克蘭網球手，2020年奧運女單銅牌得主施維杜蓮娜（Elina Svitolina）就在個人社交媒體上表示：「奧運是運動員的最大夢想和終極目標。他是展示體育包容和多元性的最大舞台，吸引全球的注意。考慮到這一點，我們必須要禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽，在對俄羅斯及白俄羅斯的制裁，我們需要團體一致，要說明他們政府令人髮指的行為是有後果。他們不能像正常一樣地生活着，世界包括俄羅斯以及白俄羅斯人，也不可能不知道他們在烏克蘭所犯下的罪行。」
路透社報道，22歲的烏克蘭十項全能選手Volodymyr Androshchuk，在戰爭中加入了烏克蘭軍隊，並在巴赫穆特的戰事中，被俄羅斯軍擊中身亡。