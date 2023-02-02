巴黎奧運︱拉脫維亞或加入杯葛　指容俄羅斯運動員參賽不可接受

國際奧委會（IOC）容許俄羅斯以及白俄羅斯運動員，參與巴黎奧運的爭議持續發酵。繼烏克蘭表示考慮會以杯葛回應國際奧委會的決定之後，波羅的海三國的拉脫維亞也表示可能會加入烏克蘭的杯葛行動。拉國的外長指，容許俄國及白俄運動員參與是「不可接受」。

IOC在表示正尋找可行方法讓俄羅斯及白俄運動員參與奧運之後，事件在體壇引發極大爭議。雖然亞奧理事會已決定容許兩國運動員參與延期至今年舉行的杭州亞運，以爭取奧運入場券，但仍受到多方面批評。

早前烏克蘭的體育部長已表明，如果俄羅斯及白俄羅斯運動員不可能在戰爭持續之下參與國際賽事，並表示會因此杯葛明年的巴黎奧運。與俄羅斯接壤的拉脫維亞，再次向烏克蘭表示支持。拉國奧委會指，運動員參與奧運將是鼓吹戰爭進一步升級，以及讓戰爭罪行以及暴力正當化。他們指，在烏克蘭的戰事持續之下，讓俄羅斯以及白俄羅斯運動員無論以任何旗幟之下參賽，都是不能接受。